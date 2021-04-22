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В Азербайджане заявили о стрельбе на границе с Арменией
В Азербайджане заявили о стрельбе на границе с Арменией
Государственная погранслужба Азербайджана сообщила, что в среду вечером в районе границы с Арменией на армянской территории произошел инцидент со стрельбой. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:22
2021-04-22T12:22
2021-04-22T12:26
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в мире
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БАКУ, 22 апр - РИА Новости. Государственная погранслужба Азербайджана сообщила, что в среду вечером в районе границы с Арменией на армянской территории произошел инцидент со стрельбой.В нем отмечается, что "в связи с инцидентом российские пограничники обратились к своим азербайджанским коллегам, заявив, что преступники были в нетрезвом состоянии, и попросили не реагировать на инцидент"."Учитывая обращение российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не ответили", - говорится в сообщении.Официальными комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210227/karabakh-1599256407.html
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азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 22 апр - РИА Новости.
Государственная погранслужба Азербайджана
сообщила, что в среду вечером в районе границы с Арменией
на армянской территории произошел инцидент со стрельбой.
"Подразделения государственной пограничной службы, расположенные в селе Сейидляр Зангиланского района азербайджано-армянской границы, а также позиции пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ, находящиеся в этом районе подверглись обстрелу", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "в связи с инцидентом российские пограничники обратились к своим азербайджанским коллегам, заявив, что преступники были в нетрезвом состоянии, и попросили не реагировать на инцидент".
"Учитывая обращение российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не ответили", - говорится в сообщении.
Официальными комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.