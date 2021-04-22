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ВОЗ и ЕС проведут инспекцию на производстве "Спутника V"
ВОЗ и ЕС проведут инспекцию на производстве "Спутника V"
ВОЗ совместно с европейским регулятором EMA проведет инспекцию производственной практики вакцины "Спутник V" в России с 10 мая по первую неделю июня, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:18
2021-04-22T18:39
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
в мире
распространение коронавируса
россия
воз
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВОЗ совместно с европейским регулятором EMA проведет инспекцию производственной практики вакцины "Спутник V" в России с 10 мая по первую неделю июня, сообщил РИА Новости представитель ВОЗ.В организации сообщили, что все еще получают информацию от НИЦ Гамалеи. Группа экспертов ВОЗ, Техническая консультативная группа оценят возможность одобрения вакцины для экстренного использования после завершения инспекции."В апреле совместная группа EMA/ВОЗ проводит проверки надлежащей клинической практики. Предполагается, что проверки на месте надлежащей производственной практики будут проводиться с 10 мая по первую неделю июня - в даты, согласованные с производителем", - заявил предстатель ВОЗ.Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, в мире, россия, воз

ВОЗ и ЕС проведут инспекцию на производстве "Спутника V"

18:18 22.04.2021 (обновлено: 18:39 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВОЗ совместно с европейским регулятором EMA проведет инспекцию производственной практики вакцины "Спутник V" в России с 10 мая по первую неделю июня, сообщил РИА Новости представитель ВОЗ.
В организации сообщили, что все еще получают информацию от НИЦ Гамалеи. Группа экспертов ВОЗ, Техническая консультативная группа оценят возможность одобрения вакцины для экстренного использования после завершения инспекции.
"В апреле совместная группа EMA/ВОЗ проводит проверки надлежащей клинической практики. Предполагается, что проверки на месте надлежащей производственной практики будут проводиться с 10 мая по первую неделю июня - в даты, согласованные с производителем", - заявил предстатель ВОЗ.
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийThe LancetВ миреРоссияВОЗ
 
 
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