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Турция начнет использовать "Спутник V" в ближайшее время
Турция начнет использовать "Спутник V" в ближайшее время
Турция в ближайшее время начнет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:17
2021-04-22T17:17
2021-04-22T17:23
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
в мире
распространение коронавируса
турция
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АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Турция в ближайшее время начнет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина "Спутник V", - сказал Коджа журналистам.
турция
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, в мире, турция