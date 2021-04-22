https://ria.ru/20210422/sputnik-1729503850.html

Турция начнет использовать "Спутник V" в ближайшее время

Турция начнет использовать "Спутник V" в ближайшее время

Турция в ближайшее время начнет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:17

2021-04-22T17:17

2021-04-22T17:23

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

в мире

распространение коронавируса

турция

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АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Турция в ближайшее время начнет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина "Спутник V", - сказал Коджа журналистам.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, в мире, турция