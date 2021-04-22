https://ria.ru/20210422/sputnik-1729442041.html

В Мьянме несколько правящих генералов привились "Спутником V"

В Мьянме несколько правящих генералов привились "Спутником V"

Несколько генералов из военного руководства Мьянмы сделали прививку российской вакциной "Спутник V", отказавшись от индийской вакцины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:51

2021-04-22T12:51

2021-04-22T13:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

аун сан су чжи

здоровье - общество

мьянма

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Несколько генералов из военного руководства Мьянмы сделали прививку российской вакциной "Спутник V", отказавшись от индийской вакцины, сообщил РИА Новости представитель военных властей Мьянмы.В Мьянме есть своя программа вакцинирования, которая была принята еще прошлым правительством. Мьянма уже получила 3 миллиона доз вакцины из Индии и ожидает еще 28 миллионов. При этом в страну поступило небольшое число доз вакцины "Спутник V" - в качестве образцов, чтобы получить сертификат, а также в качестве подарка от Министерства обороны РФ, отметил представитель военных Мьянмы. В феврале информированный военно-дипломатический источник сообщал РИА Новости, что первая партия препарата была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), главы НЛД Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.Читайте полный текст интервью Зо Мин Туна >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", аун сан су чжи, здоровье - общество, мьянма, в мире