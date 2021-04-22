В Мьянме несколько правящих генералов привились "Спутником V"
12:51 22.04.2021 (обновлено: 13:22 22.04.2021)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Несколько генералов из военного руководства Мьянмы сделали прививку российской вакциной "Спутник V", отказавшись от индийской вакцины, сообщил РИА Новости представитель военных властей Мьянмы.
В Мьянме есть своя программа вакцинирования, которая была принята еще прошлым правительством. Мьянма уже получила 3 миллиона доз вакцины из Индии и ожидает еще 28 миллионов. При этом в страну поступило небольшое число доз вакцины "Спутник V" - в качестве образцов, чтобы получить сертификат, а также в качестве подарка от Министерства обороны РФ, отметил представитель военных Мьянмы. В феврале информированный военно-дипломатический источник сообщал РИА Новости, что первая партия препарата была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.
"Несколько высокопоставленных генералов уже вакцинировались "Спутник V". Поэтому у нас уже есть опыт, и мы планируем еще покупать... Генерал-полковники, генерал-лейтенанты выбирали именно "Спутник V", отказываясь от других вакцин, которые предлагало государство", - рассказал РИА Новости официальный представитель военных властей Мьянмы Зо Мин Тун.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), главы НЛД Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.