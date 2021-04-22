Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210422/sotsipoteka-1729494586.html
Власти Ленобласти предлагают внедрить "социальную ипотеку"
Власти Ленобласти предлагают внедрить "социальную ипотеку"
Ленинградская область разработает "социальную ипотеку" для строительства в регионе детских садов и школ, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:42
2021-04-22T16:42
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Ленинградская область разработает "социальную ипотеку" для строительства в регионе детских садов и школ, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, для обеспечения доступности дошкольного образования в условиях интенсивной жилищной застройки и в районах с интенсивными миграционными потоками в 2020 году удалось создать 1,3 тысячи дополнительных мест в детских садах. Прежде всего, этого смогли добиться за счет новых строительных проектов."На сегодняшний день темпы строительства социальных объектов Ленинградской области превышают показатели наиболее активного социального строительство в советский период. Никогда за всю историю Ленинградской области столько социальных объектов не строилось, сколько в настоящее время", — отметим Дрозденко.Он уточнил, что в 2021 году региональные власти запланировали ввод в строй еще 16 детских садов на 2,5 тысячи мест и при этом в обладминистарции понимают, что проблема с детскими садами в регионе остается. Поэтому региональные власти предлагают продолжить практику в текущем году в виде выплат в 9,5 тысяч рублей за непредоставление ребенку места в детсаду и индексации выплат для строительства частных детских садов. Он пояснил, что "социальная ипотека" позволит ускорить и облегчить процесс создания комфортной среды в частных проектах и указал, что при этом продолжат работать все программы выкупа.
https://ria.ru/20210419/sotsekonomika-1728928410.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко

Власти Ленобласти предлагают внедрить "социальную ипотеку"

16:42 22.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Ленинградская область разработает "социальную ипотеку" для строительства в регионе детских садов и школ, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, для обеспечения доступности дошкольного образования в условиях интенсивной жилищной застройки и в районах с интенсивными миграционными потоками в 2020 году удалось создать 1,3 тысячи дополнительных мест в детских садах. Прежде всего, этого смогли добиться за счет новых строительных проектов.
Выборг, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 13:57Ленинградская область
Ленобласть впервые вошла в ТОП-3 регионов по соцэкономическому положению
"На сегодняшний день темпы строительства социальных объектов Ленинградской области превышают показатели наиболее активного социального строительство в советский период. Никогда за всю историю Ленинградской области столько социальных объектов не строилось, сколько в настоящее время", — отметим Дрозденко.
Он уточнил, что в 2021 году региональные власти запланировали ввод в строй еще 16 детских садов на 2,5 тысячи мест и при этом в обладминистарции понимают, что проблема с детскими садами в регионе остается. Поэтому региональные власти предлагают продолжить практику в текущем году в виде выплат в 9,5 тысяч рублей за непредоставление ребенку места в детсаду и индексации выплат для строительства частных детских садов.
"Предлагаю вернуться к обсуждению моего предложения о социальной ипотеке, а именно, о покрытии за счет средств бюджета Ленинградской области разницы процентной ставки тем предпринимателям, которые будут брать кредиты для строительства социальных объектов, в том числе детских садов и школ", — сказал Дрозденко.
Он пояснил, что "социальная ипотека" позволит ускорить и облегчить процесс создания комфортной среды в частных проектах и указал, что при этом продолжат работать все программы выкупа.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния