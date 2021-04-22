https://ria.ru/20210422/sotsipoteka-1729494586.html

Власти Ленобласти предлагают внедрить "социальную ипотеку"

Власти Ленобласти предлагают внедрить "социальную ипотеку"

Ленинградская область разработает "социальную ипотеку" для строительства в регионе детских садов и школ, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:42

2021-04-22T16:42

2021-04-22T16:42

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Ленинградская область разработает "социальную ипотеку" для строительства в регионе детских садов и школ, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, для обеспечения доступности дошкольного образования в условиях интенсивной жилищной застройки и в районах с интенсивными миграционными потоками в 2020 году удалось создать 1,3 тысячи дополнительных мест в детских садах. Прежде всего, этого смогли добиться за счет новых строительных проектов."На сегодняшний день темпы строительства социальных объектов Ленинградской области превышают показатели наиболее активного социального строительство в советский период. Никогда за всю историю Ленинградской области столько социальных объектов не строилось, сколько в настоящее время", — отметим Дрозденко.Он уточнил, что в 2021 году региональные власти запланировали ввод в строй еще 16 детских садов на 2,5 тысячи мест и при этом в обладминистарции понимают, что проблема с детскими садами в регионе остается. Поэтому региональные власти предлагают продолжить практику в текущем году в виде выплат в 9,5 тысяч рублей за непредоставление ребенку места в детсаду и индексации выплат для строительства частных детских садов. Он пояснил, что "социальная ипотека" позволит ускорить и облегчить процесс создания комфортной среды в частных проектах и указал, что при этом продолжат работать все программы выкупа.

https://ria.ru/20210419/sotsekonomika-1728928410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко