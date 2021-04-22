https://ria.ru/20210422/soros-1729447634.html
В Мьянме обвинили Фонд Сороса в финансировании массовых беспорядков
В Мьянме обвинили Фонд Сороса в финансировании массовых беспорядков
Американский Фонд Сороса причастен к финансированию беспорядков в Мьянме, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:07
2021-04-22T13:07
2021-04-22T13:07
институт "открытое общество" (фонд сороса)
мьянма
общество
в мире
политика
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Американский Фонд Сороса причастен к финансированию беспорядков в Мьянме, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун.По его словам, протестующие в Мьянме "давно имеют поддержку и обеспечение из западных стран", с помощью которых в страну контрабандой завозится оружие и передается в руки демонстрантов."Главный вопрос - откуда они получают деньги, чтобы купить все необходимое для создания бомб. А деньги они получают от Фонда Сороса (НКО Open Society Myanmar). Он давно в нашей стране в банках под видом гуманитарной помощи хранит большое количество денег в долларах. Интересно, что в начале февраля кто-то снял с банковского счета фонда Сороса очень большой объем денег. С какой целью – непонятно, где эти деньги сейчас - непонятно. Мы считаем, что эти деньги и есть источник для превращения протестующих в террористов. Фонд Сороса хранил эти деньги в одном нашем местном банке. Это не такой крупный банк, маленький коммерческий банк для развития малого бизнеса. Там они хранили пять миллионов долларов. Часть из них – полтора миллиона – 8 февраля представитель фонда в нашей стране снял в местной валюте. Это достаточно большая сумма", - сказал генерал Зо Мин Тун.По его словам, это только один источник, о котором знают военные власти. "Могут быть и другие. Может быть на территории нашей страны, а может быть у соседей", - отметил он.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных назвал другой предполагаемый срок проведения выборов - в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.Читайте полный текст интервью Зо Мин Туна >>
https://ria.ru/20210419/myanma-1728970565.html
https://ria.ru/20210421/myanma-1729203287.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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институт "открытое общество" (фонд сороса), мьянма, общество, в мире, политика
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости.
Американский Фонд Сороса причастен к финансированию беспорядков в Мьянме
, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун.
По его словам, протестующие в Мьянме "давно имеют поддержку и обеспечение из западных стран", с помощью которых в страну контрабандой завозится оружие и передается в руки демонстрантов.
"Главный вопрос - откуда они получают деньги, чтобы купить все необходимое для создания бомб. А деньги они получают от Фонда Сороса (НКО Open Society Myanmar). Он давно в нашей стране в банках под видом гуманитарной помощи хранит большое количество денег в долларах. Интересно, что в начале февраля кто-то снял с банковского счета фонда Сороса очень большой объем денег. С какой целью – непонятно, где эти деньги сейчас - непонятно. Мы считаем, что эти деньги и есть источник для превращения протестующих в террористов. Фонд Сороса хранил эти деньги в одном нашем местном банке. Это не такой крупный банк, маленький коммерческий банк для развития малого бизнеса. Там они хранили пять миллионов долларов. Часть из них – полтора миллиона – 8 февраля представитель фонда в нашей стране снял в местной валюте. Это достаточно большая сумма", - сказал генерал Зо Мин Тун.
По его словам, это только один источник, о котором знают военные власти. "Могут быть и другие. Может быть на территории нашей страны, а может быть у соседей", - отметил он.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных назвал другой предполагаемый срок проведения выборов - в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.