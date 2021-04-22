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Наука
https://ria.ru/20210422/sony-1729516365.html
Японцы создали карманный кондиционер, управляемый со смартфона
Японцы создали карманный кондиционер, управляемый со смартфона
Компания Sony представила второе поколение карманного кондиционера Reon Pocket. Уникальное устройство анонсировано в Японии. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:12
2021-04-22T18:12
наука
sony corporation
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Компания Sony представила второе поколение карманного кондиционера Reon Pocket. Уникальное устройство анонсировано в Японии.Reon Pocket 2 обещают более эффективное поглощение тепла. Как и первая первое поколение гаджет работает благодаря термоэлектрическому эффекту Пельтье: при пропускании постоянного электрического тока через два разнородных проводника энергия переносится от одного проводника к другому, а в месте их контакта поглощается тепло.Новое устройство предлагается вместе со специальной майкой, в которой есть карман на спине. Но второе поколение можно использовать и на шее, с помощью крепления. Управлять работой Reon Pocket 2 можно со смартфона. На родном для Sony рынке гаджет предлагается за 15 000 йен (примерно 10 000 рублей по текущему курсу). О выходе в других странах пока не сообщается.
https://ria.ru/20210414/sony-1728204563.html
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sony corporation, гаджеты, технологии

Японцы создали карманный кондиционер, управляемый со смартфона

18:12 22.04.2021
 
© SonySony Reon Pocket 2
Sony Reon Pocket 2 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Компания Sony представила второе поколение карманного кондиционера Reon Pocket. Уникальное устройство анонсировано в Японии.
Reon Pocket 2 обещают более эффективное поглощение тепла. Как и первая первое поколение гаджет работает благодаря термоэлектрическому эффекту Пельтье: при пропускании постоянного электрического тока через два разнородных проводника энергия переносится от одного проводника к другому, а в месте их контакта поглощается тепло.
Новое устройство предлагается вместе со специальной майкой, в которой есть карман на спине. Но второе поколение можно использовать и на шее, с помощью крепления. Управлять работой Reon Pocket 2 можно со смартфона.
На родном для Sony рынке гаджет предлагается за 15 000 йен (примерно 10 000 рублей по текущему курсу). О выходе в других странах пока не сообщается.
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