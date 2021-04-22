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На Солнце произошла череда вспышек
На Солнце произошла череда вспышек
Три слабых вспышки класса С произошли на Солнце утром в четверг, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:57
2021-04-22T11:02
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Три слабых вспышки класса С произошли на Солнце утром в четверг, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук."На Солнце произошли три вспышки класса С и выше", - говорится в сообщении на сайте.Вспышки следовали одна за другой в 7.10, 8.00 и 8.50 мск.Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, выбрасываемые во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле. Как пояснил ранее РИА Новости заведующий лабораторией Сергей Кузин, это происходит через два-три дня после вспышки. Он же, комментируя произошедшую в среду вспышку, назвал ее уникальной, поскольку это не привычно для наблюдаемого сейчас глубокого минимума солнечной активности. А вот в период максимума солнечной активности подобные вспышки происходят через день.Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
https://ria.ru/20210202/monastyr-1595130066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/kosmos-1592034906.html
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земля, космос - риа наука

На Солнце произошла череда вспышек

10:57 22.04.2021 (обновлено: 11:02 22.04.2021)
 
© Фото : Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАНСолнечная вспышка 29 ноября 2020 года. Показаны высоко расположенные области вспышки, видимые из-за края диска
Солнечная вспышка 29 ноября 2020 года. Показаны высоко расположенные области вспышки, видимые из-за края диска - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Три слабых вспышки класса С произошли на Солнце утром в четверг, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
"На Солнце произошли три вспышки класса С и выше", - говорится в сообщении на сайте.
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Древнюю манихейскую тайну раскрыли благодаря вспышкам на Солнце
Вспышки следовали одна за другой в 7.10, 8.00 и 8.50 мск.
Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, выбрасываемые во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле. Как пояснил ранее РИА Новости заведующий лабораторией Сергей Кузин, это происходит через два-три дня после вспышки. Он же, комментируя произошедшую в среду вспышку, назвал ее уникальной, поскольку это не привычно для наблюдаемого сейчас глубокого минимума солнечной активности. А вот в период максимума солнечной активности подобные вспышки происходят через день.
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