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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210422/smi-1729543935.html
Лукашевич осудил отсутствие реакции ОБСЕ на действия Латвии против СМИ
Лукашевич осудил отсутствие реакции ОБСЕ на действия Латвии против СМИ
Отсутствие реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на недавние действия Латвии в отношении российских журналистов вызывает сожаление,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:47
2021-04-22T20:47
медиавойны
тереза рибейру
россия
анн линде (мид швеции)
sputnik латвия
обсе
александр лукашевич
латвия
в мире
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ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Отсутствие реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на недавние действия Латвии в отношении российских журналистов вызывает сожаление, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.На онлайн-заседании постсовета ОБСЕ он напомнил обо всех последних действия Риги на этом направлении. В частности, о том, что 14 апреля Служба государственной безопасности Латвии вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничающих с российским Sputnik Латвия и русскоязычным информагентством Baltnews, с них взята подписка о неразглашении и невыезде. Как уточнил Лукашевич, по информации российского постпредства, этим представителям СМИ присвоен статус "подозреваемых" по статье 84 уголовного закона Латвии "нарушение режима санкций международных организаций" в контексте их сотрудничества с МИА "Россия сегодня", что предусматривает наказание вплоть до четырех лет тюрьмы."На этом фоне вызывает сожаление отсутствие внятной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на откровенные нарушения Ригой обязательств нашей организации как по безопасности журналистов, так и по доступу к информации. Напоминаем уважаемой госпоже Терезе Рибейру о том, что в ее мандате четко прописана функция наблюдения за медиа-ситуацией во всех государствах-участниках", - сказал Лукашевич.По его словам, российскую миссию удивила и долгая реакция на происходящее со стороны шведского председательства в организации."Российские журналисты в ходе визита министра Анн Линде 2 февраля в Москву передали ей лично послание с просьбой наконец обратить внимание на гонения против российской и русскоязычной печати в Латвии. На подготовку ответа действующему председателю понадобилось целых два месяца. С такой скоростью реакции мы, дорогие коллеги, далеко не уедем", - заключил постпред.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210208/zapret-1596530872.html
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тереза рибейру, россия, анн линде (мид швеции), sputnik латвия, обсе, александр лукашевич, латвия, в мире

Лукашевич осудил отсутствие реакции ОБСЕ на действия Латвии против СМИ

20:47 22.04.2021
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Отсутствие реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на недавние действия Латвии в отношении российских журналистов вызывает сожаление, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На онлайн-заседании постсовета ОБСЕ он напомнил обо всех последних действия Риги на этом направлении. В частности, о том, что 14 апреля Служба государственной безопасности Латвии вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничающих с российским Sputnik Латвия и русскоязычным информагентством Baltnews, с них взята подписка о неразглашении и невыезде. Как уточнил Лукашевич, по информации российского постпредства, этим представителям СМИ присвоен статус "подозреваемых" по статье 84 уголовного закона Латвии "нарушение режима санкций международных организаций" в контексте их сотрудничества с МИА "Россия сегодня", что предусматривает наказание вплоть до четырех лет тюрьмы.
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"На этом фоне вызывает сожаление отсутствие внятной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на откровенные нарушения Ригой обязательств нашей организации как по безопасности журналистов, так и по доступу к информации. Напоминаем уважаемой госпоже Терезе Рибейру о том, что в ее мандате четко прописана функция наблюдения за медиа-ситуацией во всех государствах-участниках", - сказал Лукашевич.
По его словам, российскую миссию удивила и долгая реакция на происходящее со стороны шведского председательства в организации.
"Российские журналисты в ходе визита министра Анн Линде 2 февраля в Москву передали ей лично послание с просьбой наконец обратить внимание на гонения против российской и русскоязычной печати в Латвии. На подготовку ответа действующему председателю понадобилось целых два месяца. С такой скоростью реакции мы, дорогие коллеги, далеко не уедем", - заключил постпред.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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МедиавойныТереза РибейруРоссияАнн Линде (МИД Швеции)Sputnik ЛатвияОБСЕАлександр ЛукашевичЛатвияВ мире
 
 
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