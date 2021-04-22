Лукашевич осудил отсутствие реакции ОБСЕ на действия Латвии против СМИ
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Отсутствие реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на недавние действия Латвии в отношении российских журналистов вызывает сожаление, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На онлайн-заседании постсовета ОБСЕ он напомнил обо всех последних действия Риги на этом направлении. В частности, о том, что 14 апреля Служба государственной безопасности Латвии вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничающих с российским Sputnik Латвия и русскоязычным информагентством Baltnews, с них взята подписка о неразглашении и невыезде. Как уточнил Лукашевич, по информации российского постпредства, этим представителям СМИ присвоен статус "подозреваемых" по статье 84 уголовного закона Латвии "нарушение режима санкций международных организаций" в контексте их сотрудничества с МИА "Россия сегодня", что предусматривает наказание вплоть до четырех лет тюрьмы.
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"На этом фоне вызывает сожаление отсутствие внятной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на откровенные нарушения Ригой обязательств нашей организации как по безопасности журналистов, так и по доступу к информации. Напоминаем уважаемой госпоже Терезе Рибейру о том, что в ее мандате четко прописана функция наблюдения за медиа-ситуацией во всех государствах-участниках", - сказал Лукашевич.
По его словам, российскую миссию удивила и долгая реакция на происходящее со стороны шведского председательства в организации.
"Российские журналисты в ходе визита министра Анн Линде 2 февраля в Москву передали ей лично послание с просьбой наконец обратить внимание на гонения против российской и русскоязычной печати в Латвии. На подготовку ответа действующему председателю понадобилось целых два месяца. С такой скоростью реакции мы, дорогие коллеги, далеко не уедем", - заключил постпред.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.