Эксперт рассказал, кто отслеживает ваши покупки кроме налоговой
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Современный человек оставляет третьим лицам массу личной информации. Камеры, точки доступа Wi-fi, персональные гаджеты сохраняют о нас массу информации, часть которой персонифицирована и поступает заинтересованным структурам – и это не только налоговики, отслеживающие ваши покупки, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
"Например, когда мы совершаем покупки в магазинах онлайн или офлайн точках продаж, информация о транзакции сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчетности. Характер покупки, стоимость и время ее совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах", — отмечает эксперт.
Исходя из этого цифрового следа, крупные розничные сети создают для клиентов индивидуальные предложения по покупкам или отображают нужные категории товаров. Это помогает им повысить лояльность клиентов и увеличить продажи.
Закон разрешает такие действия, более того, мы сами безвозмездно передает бизнесу право следить за нашими личными данными, регистрируясь, например, в программе лояльности. Другое дело, что храниться эти данные должны с учетом современных правил безопасности, причем рисков утечек никто не отменял, предупредил Мясоедов.
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