https://ria.ru/20210422/slezhka-1729384529.html

Эксперт рассказал, кто отслеживает ваши покупки кроме налоговой

Эксперт рассказал, кто отслеживает ваши покупки кроме налоговой

Современный человек оставляет третьим лицам массу личной информации. Камеры, точки доступа Wi-fi, персональные гаджеты сохраняют о нас массу информации, часть... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T01:15

2021-04-22T01:15

2021-04-22T01:15

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

покупка

технологии

общество

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Современный человек оставляет третьим лицам массу личной информации. Камеры, точки доступа Wi-fi, персональные гаджеты сохраняют о нас массу информации, часть которой персонифицирована и поступает заинтересованным структурам – и это не только налоговики, отслеживающие ваши покупки, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Исходя из этого цифрового следа, крупные розничные сети создают для клиентов индивидуальные предложения по покупкам или отображают нужные категории товаров. Это помогает им повысить лояльность клиентов и увеличить продажи. Закон разрешает такие действия, более того, мы сами безвозмездно передает бизнесу право следить за нашими личными данными, регистрируясь, например, в программе лояльности. Другое дело, что храниться эти данные должны с учетом современных правил безопасности, причем рисков утечек никто не отменял, предупредил Мясоедов.

https://ria.ru/20210417/chek-1728670449.html

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2021

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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, покупка, технологии, общество