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Эксперт рассказал, кто отслеживает ваши покупки кроме налоговой
Эксперт рассказал, кто отслеживает ваши покупки кроме налоговой
Современный человек оставляет третьим лицам массу личной информации. Камеры, точки доступа Wi-fi, персональные гаджеты сохраняют о нас массу информации, часть... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:15
2021-04-22T01:15
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
россия
покупка
технологии
общество
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Современный человек оставляет третьим лицам массу личной информации. Камеры, точки доступа Wi-fi, персональные гаджеты сохраняют о нас массу информации, часть которой персонифицирована и поступает заинтересованным структурам – и это не только налоговики, отслеживающие ваши покупки, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Исходя из этого цифрового следа, крупные розничные сети создают для клиентов индивидуальные предложения по покупкам или отображают нужные категории товаров. Это помогает им повысить лояльность клиентов и увеличить продажи. Закон разрешает такие действия, более того, мы сами безвозмездно передает бизнесу право следить за нашими личными данными, регистрируясь, например, в программе лояльности. Другое дело, что храниться эти данные должны с учетом современных правил безопасности, причем рисков утечек никто не отменял, предупредил Мясоедов.
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, покупка, технологии, общество

Эксперт рассказал, кто отслеживает ваши покупки кроме налоговой

01:15 22.04.2021
 
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Современный человек оставляет третьим лицам массу личной информации. Камеры, точки доступа Wi-fi, персональные гаджеты сохраняют о нас массу информации, часть которой персонифицирована и поступает заинтересованным структурам – и это не только налоговики, отслеживающие ваши покупки, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"Например, когда мы совершаем покупки в магазинах онлайн или офлайн точках продаж, информация о транзакции сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчетности. Характер покупки, стоимость и время ее совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах", — отмечает эксперт.

Исходя из этого цифрового следа, крупные розничные сети создают для клиентов индивидуальные предложения по покупкам или отображают нужные категории товаров. Это помогает им повысить лояльность клиентов и увеличить продажи.
Закон разрешает такие действия, более того, мы сами безвозмездно передает бизнесу право следить за нашими личными данными, регистрируясь, например, в программе лояльности. Другое дело, что храниться эти данные должны с учетом современных правил безопасности, причем рисков утечек никто не отменял, предупредил Мясоедов.
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Интеллектуальный РезервПавел МясоедовРоссияПокупкаТехнологииОбщество
 
 
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