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Сирия потребовала от ООН осудить ракетные удары Израиля
Сирия потребовала от ООН осудить ракетные удары Израиля
Сирия требует от ООН и СБ ООН осудить последние удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявил в четверг МИД САР. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:29
2021-04-22T14:47
совет безопасности оон
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сирия
оон
дамаск (город)
в мире
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БЕЙРУТ, 22 апр - РИА Новости. Сирия требует от ООН и СБ ООН осудить последние удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявил в четверг МИД САР."МИД призывает ООН и Совет безопасности осудить трусливую агрессию Израиля на окрестности Дамаска, осуществленную сегодня ночью. А также продолжающиеся скоординированные и спланированные враждебные действия в отношении суверенитета Сирии со стороны трех оккупантов: США, Израиля и Турции", - говорится в заявлении.В сирийском МИД отметили, что согласие некоторых стран с предлогами Израиля для нанесения ударов по Сирии делает их соучастниками террористической преступной деятельности против САР."Сирия заявляет, что не позволит этим агрессорам и террористам осуществить свои мечты и разрушить Сирию, а также она не откажется от своего права защищать свой народ, территории и суверенитет любыми способами в рамках устава ООН и международного права", - отмечено в коммюнике сирийского внешнеполитического ведомства.Командование сирийской армии в ночь на четверг завило об очередном ракетном ударе со стороны Израиля на окраине Дамаска, в результате которого ранения получили четверо сирийских военнослужащих.В израильской армии, в свою очередь, уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев.
https://ria.ru/20210421/siriya-1729344077.html
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совет безопасности оон, сша, сирия, оон, дамаск (город), в мире

Сирия потребовала от ООН осудить ракетные удары Израиля

14:29 22.04.2021 (обновлено: 14:47 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 22 апр - РИА Новости. Сирия требует от ООН и СБ ООН осудить последние удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявил в четверг МИД САР.
"МИД призывает ООН и Совет безопасности осудить трусливую агрессию Израиля на окрестности Дамаска, осуществленную сегодня ночью. А также продолжающиеся скоординированные и спланированные враждебные действия в отношении суверенитета Сирии со стороны трех оккупантов: США, Израиля и Турции", - говорится в заявлении.
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В сирийском МИД отметили, что согласие некоторых стран с предлогами Израиля для нанесения ударов по Сирии делает их соучастниками террористической преступной деятельности против САР.
"Сирия заявляет, что не позволит этим агрессорам и террористам осуществить свои мечты и разрушить Сирию, а также она не откажется от своего права защищать свой народ, территории и суверенитет любыми способами в рамках устава ООН и международного права", - отмечено в коммюнике сирийского внешнеполитического ведомства.
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16 апреля, 14:25
Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции
Командование сирийской армии в ночь на четверг завило об очередном ракетном ударе со стороны Израиля на окраине Дамаска, в результате которого ранения получили четверо сирийских военнослужащих.
В израильской армии, в свою очередь, уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев.
 
Совет Безопасности ООНСШАСирияООНДамаск (город)В мире
 
 
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