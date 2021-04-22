https://ria.ru/20210422/siriya-1729465201.html

Сирия потребовала от ООН осудить ракетные удары Израиля

Сирия потребовала от ООН осудить ракетные удары Израиля

Сирия требует от ООН и СБ ООН осудить последние удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявил в четверг МИД САР. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:29

2021-04-22T14:29

2021-04-22T14:47

совет безопасности оон

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оон

дамаск (город)

в мире

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БЕЙРУТ, 22 апр - РИА Новости. Сирия требует от ООН и СБ ООН осудить последние удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявил в четверг МИД САР."МИД призывает ООН и Совет безопасности осудить трусливую агрессию Израиля на окрестности Дамаска, осуществленную сегодня ночью. А также продолжающиеся скоординированные и спланированные враждебные действия в отношении суверенитета Сирии со стороны трех оккупантов: США, Израиля и Турции", - говорится в заявлении.В сирийском МИД отметили, что согласие некоторых стран с предлогами Израиля для нанесения ударов по Сирии делает их соучастниками террористической преступной деятельности против САР."Сирия заявляет, что не позволит этим агрессорам и террористам осуществить свои мечты и разрушить Сирию, а также она не откажется от своего права защищать свой народ, территории и суверенитет любыми способами в рамках устава ООН и международного права", - отмечено в коммюнике сирийского внешнеполитического ведомства.Командование сирийской армии в ночь на четверг завило об очередном ракетном ударе со стороны Израиля на окраине Дамаска, в результате которого ранения получили четверо сирийских военнослужащих.В израильской армии, в свою очередь, уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев.

https://ria.ru/20210421/siriya-1729344077.html

https://ria.ru/20210416/siriya-1728583588.html

сша

сирия

дамаск (город)

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совет безопасности оон, сша, сирия, оон, дамаск (город), в мире