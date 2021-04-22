https://ria.ru/20210422/shtat-1729502251.html

МИД пообещал ответить на сокращение штата российского посольства в Чехии

МИД пообещал ответить на сокращение штата российского посольства в Чехии

Москва ответит на решение Праги сократить штат посольства РФ, Чехия встала на путь разрушения отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:09

2021-04-22T17:09

2021-04-22T17:13

якуб кулганек

мария захарова

мид чехии

сша

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728818609_76:400:2771:1916_1920x0_80_0_0_163625a6edc445a4ea5714edc7a37477.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва ответит на решение Праги сократить штат посольства РФ, Чехия встала на путь разрушения отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729410051.html

сша

россия

москва

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якуб кулганек, мария захарова, мид чехии, сша, политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, чехия, прага