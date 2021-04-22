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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210422/shoumaska-1729483455.html
В шоу "Маска" появятся два новых персонажа
В шоу "Маска" появятся два новых персонажа
Поклонников шоу "Маска" на НТВ ждет сюрприз: во втором полуфинале появятся два специальных гостя: Крокодил Гена и Мишка. Они выйдут на сцену вместе с... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:59
2021-04-22T15:59
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
бедрос киркоров
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
нтв (телеканал)
филипп киркоров
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Поклонников шоу "Маска" на НТВ ждет сюрприз: во втором полуфинале появятся два специальных гостя: Крокодил Гена и Мишка. Они выйдут на сцену вместе с участниками и покажут свои музыкальные номера, сообщается в Instagram телепроекта, который стал одним из самых обсуждаемых в Сети.Кто скрывается под этими масками, как всегда, никто заранее не знает. Однако в отличие от постоянных героев шоу, их личности будут раскрыты сразу после выступления.В прошлом выпуске "для разрядки" членов жюри, которые очень эмоционально реагируют на выступления участников и проводят целые расследования, чтобы угадать их имена, уже появлялись на сцене два временных персонажа: Слоник и Султан.В маске Слоника достаточно быстро угадали певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюк'OZA), а вот разоблачение Султана стало шоком, особенно для председателя жюри Филиппа Киркорова. Оказалось, что в этом костюме выступал его 88-летний отец Бедрос Киркоров.
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глюкоза (наталья ионова), бедрос киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), филипп киркоров

В шоу "Маска" появятся два новых персонажа

15:59 22.04.2021
 
© @НТВ/YouTubeКадр шоу "Маска"
Кадр шоу Маска - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© @НТВ/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Поклонников шоу "Маска" на НТВ ждет сюрприз: во втором полуфинале появятся два специальных гостя: Крокодил Гена и Мишка. Они выйдут на сцену вместе с участниками и покажут свои музыкальные номера, сообщается в Instagram телепроекта, который стал одним из самых обсуждаемых в Сети.
Кто скрывается под этими масками, как всегда, никто заранее не знает. Однако в отличие от постоянных героев шоу, их личности будут раскрыты сразу после выступления.
В прошлом выпуске "для разрядки" членов жюри, которые очень эмоционально реагируют на выступления участников и проводят целые расследования, чтобы угадать их имена, уже появлялись на сцене два временных персонажа: Слоник и Султан.
В маске Слоника достаточно быстро угадали певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюк'OZA), а вот разоблачение Султана стало шоком, особенно для председателя жюри Филиппа Киркорова. Оказалось, что в этом костюме выступал его 88-летний отец Бедрос Киркоров.
Филипп Киркоров на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 15:29Шоубиз
Урганта впечатлила реакция Киркорова на появление отца в маске Султана
 
ШоубизГлюкоза (Наталья Ионова)Бедрос КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостизвездыНТВ (телеканал)Филипп Киркоров
 
 
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