https://ria.ru/20210422/shoumaska-1729483455.html

В шоу "Маска" появятся два новых персонажа

В шоу "Маска" появятся два новых персонажа

Поклонников шоу "Маска" на НТВ ждет сюрприз: во втором полуфинале появятся два специальных гостя: Крокодил Гена и Мишка. Они выйдут на сцену вместе с... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:59

2021-04-22T15:59

2021-04-22T15:59

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

бедрос киркоров

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

нтв (телеканал)

филипп киркоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729479000_58:0:3699:2048_1920x0_80_0_0_8d07478714e9c7bd4bc242f890dad476.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Поклонников шоу "Маска" на НТВ ждет сюрприз: во втором полуфинале появятся два специальных гостя: Крокодил Гена и Мишка. Они выйдут на сцену вместе с участниками и покажут свои музыкальные номера, сообщается в Instagram телепроекта, который стал одним из самых обсуждаемых в Сети.Кто скрывается под этими масками, как всегда, никто заранее не знает. Однако в отличие от постоянных героев шоу, их личности будут раскрыты сразу после выступления.В прошлом выпуске "для разрядки" членов жюри, которые очень эмоционально реагируют на выступления участников и проводят целые расследования, чтобы угадать их имена, уже появлялись на сцене два временных персонажа: Слоник и Султан.В маске Слоника достаточно быстро угадали певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюк'OZA), а вот разоблачение Султана стало шоком, особенно для председателя жюри Филиппа Киркорова. Оказалось, что в этом костюме выступал его 88-летний отец Бедрос Киркоров.

https://ria.ru/20210421/urgant-1729288808.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глюкоза (наталья ионова), бедрос киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), филипп киркоров