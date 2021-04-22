https://ria.ru/20210422/sbu-1729476903.html

СБУ заявила о разоблачении десяти ополченцев в Донецкой области

СБУ заявила о разоблачении десяти ополченцев в Донецкой области

Служба безопасности Украины заявила, что в рамках контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области "разоблачила" десять ополченцев и обнаружила тайник с минами, РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:27

2021-04-22T15:27

2021-04-22T15:27

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КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в рамках контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области "разоблачила" десять ополченцев и обнаружила тайник с минами, сообщила в четверг пресс-служба СБ."СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила тайник с минами и разоблачила десять участников незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.Также в ведомстве утверждают, что установили двух организаторов референдума о самоопределении, прошедшего в Луганской и Донецкой области в 2014 году.По данным пресс-службы, правоохранители установили места проживания ополченцев, которые, по версии следствия, подчиняются самопровозглашенной Донецкой народной республике. Правоохранители проверяют информацию о их причастности к активному вооруженному сопротивлению украинским силовикам в Донбассе."Кроме того, в квартире одного из боевиков сотрудники СБ Украины обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из тайника было изъято четыре противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 килограммов. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона", - добавили в СБ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210420/sb-1729107867.html

https://ria.ru/20210410/donbass-1727708227.html

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донецкая народная республика, служба безопасности украины, оон, в мире