СБУ заявила о разоблачении десяти ополченцев в Донецкой области
КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в рамках контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области "разоблачила" десять ополченцев и обнаружила тайник с минами, сообщила в четверг пресс-служба СБ.
"СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила тайник с минами и разоблачила десять участников незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
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Также в ведомстве утверждают, что установили двух организаторов референдума о самоопределении, прошедшего в Луганской и Донецкой области в 2014 году.
По данным пресс-службы, правоохранители установили места проживания ополченцев, которые, по версии следствия, подчиняются самопровозглашенной Донецкой народной республике. Правоохранители проверяют информацию о их причастности к активному вооруженному сопротивлению украинским силовикам в Донбассе.
"Кроме того, в квартире одного из боевиков сотрудники СБ Украины обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из тайника было изъято четыре противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 килограммов. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона", - добавили в СБ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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