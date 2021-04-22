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Украина продолжит вводить санкции против России, считает эксперт
Украина продолжит вводить санкции против России, считает эксперт
Украина продолжит расширять санкционный список против российских компаний и физических лиц, поскольку в этом есть заинтересованные, считает глава Киевского... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:51
2021-04-22T12:51
россия
киевский центр политических исследований и конфликтологии
михаил погребинский
сбербанк россии
верховная рада украины
москва
киев
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Украина продолжит расширять санкционный список против российских компаний и физических лиц, поскольку в этом есть заинтересованные, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Ранее Украина ввела санкции против ряда российских компаний, СМИ и физических лиц. Киев периодически расширяет свой санкционный список."Дело в том, что есть лоббисты, которые заинтересованы в том, чтобы против конкретных фирм были введены конкретные санкции. Появляется новый лоббист, появляются новые санкции. Поэтому их и не ввели (одним пакетом – ред.)… Дальше будут поводы, будут санкции", - заявил Погребинский РИА Новости в четверг.По его словам, на Украине еще много российского бизнеса, поэтому стоит ожидать очередного расширения санкционного списка. При этом политолог отметил, что основной смысл таких санкций – политический, хотя есть и экономические интересы."В Украине еще остается российский бизнес. Работают и Сбербанк, и Альфабанк. Это серьезный крупный бизнес. Наверняка есть и менее крупный. Еще есть возможность, где демонстрировать свою антироссийскую направленность властей", - добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, киевский центр политических исследований и конфликтологии, михаил погребинский, сбербанк россии, верховная рада украины, москва, киев

Украина продолжит вводить санкции против России, считает эксперт

12:51 22.04.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Украина продолжит расширять санкционный список против российских компаний и физических лиц, поскольку в этом есть заинтересованные, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Ранее Украина ввела санкции против ряда российских компаний, СМИ и физических лиц. Киев периодически расширяет свой санкционный список.
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"Дело в том, что есть лоббисты, которые заинтересованы в том, чтобы против конкретных фирм были введены конкретные санкции. Появляется новый лоббист, появляются новые санкции. Поэтому их и не ввели (одним пакетом – ред.)… Дальше будут поводы, будут санкции", - заявил Погребинский РИА Новости в четверг.
По его словам, на Украине еще много российского бизнеса, поэтому стоит ожидать очередного расширения санкционного списка. При этом политолог отметил, что основной смысл таких санкций – политический, хотя есть и экономические интересы.
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"В Украине еще остается российский бизнес. Работают и Сбербанк, и Альфабанк. Это серьезный крупный бизнес. Наверняка есть и менее крупный. Еще есть возможность, где демонстрировать свою антироссийскую направленность властей", - добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияКиевский Центр политических исследований и конфликтологииМихаил ПогребинскийСбербанк РоссииВерховная Рада УкраиныМоскваКиев
 
 
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