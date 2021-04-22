Украина продолжит вводить санкции против России, считает эксперт
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Украина продолжит расширять санкционный список против российских компаний и физических лиц, поскольку в этом есть заинтересованные, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Ранее Украина ввела санкции против ряда российских компаний, СМИ и физических лиц. Киев периодически расширяет свой санкционный список.
"Дело в том, что есть лоббисты, которые заинтересованы в том, чтобы против конкретных фирм были введены конкретные санкции. Появляется новый лоббист, появляются новые санкции. Поэтому их и не ввели (одним пакетом – ред.)… Дальше будут поводы, будут санкции", - заявил Погребинский РИА Новости в четверг.
По его словам, на Украине еще много российского бизнеса, поэтому стоит ожидать очередного расширения санкционного списка. При этом политолог отметил, что основной смысл таких санкций – политический, хотя есть и экономические интересы.
"В Украине еще остается российский бизнес. Работают и Сбербанк, и Альфабанк. Это серьезный крупный бизнес. Наверняка есть и менее крупный. Еще есть возможность, где демонстрировать свою антироссийскую направленность властей", - добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.