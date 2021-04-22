https://ria.ru/20210422/samolet-1729444520.html

Самолет-заправщик Ил-78 штатно сел в Жуковском

Самолет-заправщик Ил-78 штатно сел в Жуковском

Самолет-заправщик Ил-78М-2, отрабатывавший различные режимы взлета и посадки в рамках испытаний, успешно приземлился в подмосковном Жуковском, сообщили РИА... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:59

2021-04-22T12:59

2021-04-22T13:03

ил-78

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

жуковский

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет-заправщик Ил-78М-2, отрабатывавший различные режимы взлета и посадки в рамках испытаний, успешно приземлился в подмосковном Жуковском, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, воздушное судно совершило посадку в 12.49 мск.Ранее представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси, воздушное судно принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.В пресс-службе ОАК РИА Новости сообщили, что самолет Ил-78М-2 отрабатывает аварийную посадку в рамках летных испытаний.

https://ria.ru/20210417/sirius-1728674198.html

россия

жуковский

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2021

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ил-78, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский