https://ria.ru/20210422/samolet-1729421937.html

В Подмосковье Ил-78 готовится к аварийной посадке из-за проблем с шасси

В Подмосковье Ил-78 готовится к аварийной посадке из-за проблем с шасси

Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:27

2021-04-22T11:27

2021-04-22T13:08

ил-78

происшествия

россия

жуковский

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.Обстоятельства инцидента выясняются.Ожидается, что Ил-78 приземлится к 12:00 по московскому времени, сейчас он вырабатывает топливо. По данным сайта Flight Radar, в настоящее время заправщик кружит у границ Московской, Рязанской и Владимирской областей.Как позднее сообщили в ОАК, судно отрабатывает аварийную посадку в рамках летных испытаний.Ил-78 предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Он создан на базе тяжелого транспортника Ил-76.

https://ria.ru/20210205/samolet-1596194495.html

россия

жуковский

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ил-78, происшествия, россия, жуковский