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В Подмосковье Ил-78 готовится к аварийной посадке из-за проблем с шасси
В Подмосковье Ил-78 готовится к аварийной посадке из-за проблем с шасси
Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:27
2021-04-22T11:27
2021-04-22T13:08
ил-78
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.Обстоятельства инцидента выясняются.Ожидается, что Ил-78 приземлится к 12:00 по московскому времени, сейчас он вырабатывает топливо. По данным сайта Flight Radar, в настоящее время заправщик кружит у границ Московской, Рязанской и Владимирской областей.Как позднее сообщили в ОАК, судно отрабатывает аварийную посадку в рамках летных испытаний.Ил-78 предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Он создан на базе тяжелого транспортника Ил-76.
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ил-78, происшествия, россия, жуковский
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Самолет-заправщик Ил-78
готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"<...> На борту воздушного судна — 16 человек", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ожидается, что Ил-78 приземлится к 12:00 по московскому времени, сейчас он вырабатывает топливо. По данным сайта Flight Radar, в настоящее время заправщик кружит у границ Московской, Рязанской и Владимирской областей.
Как позднее сообщили в ОАК, судно отрабатывает аварийную посадку в рамках летных испытаний.
Ил-78 предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Он создан на базе тяжелого транспортника Ил-76.