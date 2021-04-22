https://ria.ru/20210422/sammit-1729547423.html
Керри счел выступление Путина по вопросам климата достойным
Керри счел выступление Путина по вопросам климата достойным
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри считает разумными и дальновидными озвученные в четверг президентом РФ Владимиром Путиным тезисы... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:27
2021-04-22T21:27
2021-04-22T22:52
россия
джон керри
джо байден
сша
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482777_0:283:3116:2036_1920x0_80_0_0_568a990a92b3994e57c27df6db1c5438.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри считает разумными и дальновидными озвученные в четверг президентом РФ Владимиром Путиным тезисы относительно борьбы с изменениями климата."Я слушал сегодня выступление президента Путина и считаю, что оно было довольно рациональным. Оно содержало ряд достойных и дальновидных тезисов о вопросах, которые мы захотим изучить и по которым можем работать сообща. И он говорил сегодня об этом, о такой возможности", - сказал Керри на брифинге по итогам первого дня глобального климатического саммита.Глобальный климатический саммит проходит в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.
https://ria.ru/20210422/efir-1729488453.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482777_412:366:2654:2048_1920x0_80_0_0_7d761f9a12daaad965d1f4b78b4153d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джон керри, джо байден, сша, в мире, владимир путин