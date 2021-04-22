https://ria.ru/20210422/sammit-1729547423.html

Керри счел выступление Путина по вопросам климата достойным

Керри счел выступление Путина по вопросам климата достойным

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри считает разумными и дальновидными озвученные в четверг президентом РФ Владимиром Путиным тезисы... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:27

2021-04-22T21:27

2021-04-22T22:52

россия

джон керри

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри считает разумными и дальновидными озвученные в четверг президентом РФ Владимиром Путиным тезисы относительно борьбы с изменениями климата."Я слушал сегодня выступление президента Путина и считаю, что оно было довольно рациональным. Оно содержало ряд достойных и дальновидных тезисов о вопросах, которые мы захотим изучить и по которым можем работать сообща. И он говорил сегодня об этом, о такой возможности", - сказал Керри на брифинге по итогам первого дня глобального климатического саммита.Глобальный климатический саммит проходит в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.

https://ria.ru/20210422/efir-1729488453.html

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россия, джон керри, джо байден, сша, в мире, владимир путин