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Керри счел выступление Путина по вопросам климата достойным
Керри счел выступление Путина по вопросам климата достойным
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри считает разумными и дальновидными озвученные в четверг президентом РФ Владимиром Путиным тезисы... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:27
2021-04-22T22:52
россия
джон керри
джо байден
сша
в мире
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри считает разумными и дальновидными озвученные в четверг президентом РФ Владимиром Путиным тезисы относительно борьбы с изменениями климата."Я слушал сегодня выступление президента Путина и считаю, что оно было довольно рациональным. Оно содержало ряд достойных и дальновидных тезисов о вопросах, которые мы захотим изучить и по которым можем работать сообща. И он говорил сегодня об этом, о такой возможности", - сказал Керри на брифинге по итогам первого дня глобального климатического саммита.Глобальный климатический саммит проходит в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.
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россия, джон керри, джо байден, сша, в мире, владимир путин

Керри счел выступление Путина по вопросам климата достойным

21:27 22.04.2021 (обновлено: 22:52 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри считает разумными и дальновидными озвученные в четверг президентом РФ Владимиром Путиным тезисы относительно борьбы с изменениями климата.
"Я слушал сегодня выступление президента Путина и считаю, что оно было довольно рациональным. Оно содержало ряд достойных и дальновидных тезисов о вопросах, которые мы захотим изучить и по которым можем работать сообща. И он говорил сегодня об этом, о такой возможности", - сказал Керри на брифинге по итогам первого дня глобального климатического саммита.
Путин во время выступления Макрона на климатическом саммите - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 16:15
Появление Путина прервало речь Макрона на саммите по климату
Глобальный климатический саммит проходит в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.
 
РоссияДжон КерриДжо БайденСШАВ миреВладимир Путин
 
 
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