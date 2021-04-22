https://ria.ru/20210422/sammit-1729440538.html
Путин выступит на саммите по климату двадцать вторым
Путин выступит на саммите по климату двадцать вторым
Мировые лидеры выступят на саммите по климату в алфавитном порядке и по три минуты, российский лидер Владимир Путин – двадцать второй, рассказал журналистам... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:42
2021-04-22T12:42
2021-04-22T12:42
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мировые лидеры выступят на саммите по климату в алфавитном порядке и по три минуты, российский лидер Владимир Путин – двадцать второй, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В 15.00 по московскому времени президент будет участвовать в саммите по вопросам климата, который состоится в режиме онлайн по видеоконференции... Будет церемония открытия, несмотря на формат, будет обеспечиваться синхронный перевод, состоится краткая видеопрезентация, даже будет коллективное онлайн-фотографирование участников", - сказал Песков.По его словам, вступительные слова скажет президент США Джо Байден. "Далее начнут выступать главы государств и правительств в алфавитном порядке. Мы будем выступать двадцать вторые. Президент выступит, до нас будет выступать президент республики Корея и после нас будет выступать король Саудовской Аравии", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210420/putin-1729079377.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире