https://ria.ru/20210422/royzman-1729471659.html
Дело об участии Ройзмана в нежелательной организации рассмотрят 13 мая
Дело об участии Ройзмана в нежелательной организации рассмотрят 13 мая
Суд в Екатеринбурге 13 мая рассмотрит административное дело об участии экс-мэра города Евгения Ройзмана в нежелательной организации, говорится в материалах... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:59
2021-04-22T14:59
2021-04-22T14:59
россия
евгений ройзман
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге 13 мая рассмотрит административное дело об участии экс-мэра города Евгения Ройзмана в нежелательной организации, говорится в материалах инстанции.Дело возбуждено по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"). Ройзману грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.Ранее ГУМВД по Москве проинформировало, что в ОВД были доставлены около 200 человек после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. В числе задержанных был Ройзман.Координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*, признанной в РФ иноагентом) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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россия, евгений ройзман, екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости.
Суд в Екатеринбурге 13 мая рассмотрит административное дело об участии экс-мэра города Евгения Ройзмана
в нежелательной организации, говорится в материалах инстанции.
Дело возбуждено по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"). Ройзману грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.
Ранее ГУМВД по Москве проинформировало, что в ОВД были доставлены около 200 человек после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. В числе задержанных был Ройзман.
Координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*, признанной в РФ иноагентом) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России
, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента