https://ria.ru/20210422/royzman-1729407866.html

Ройзман не будет выдвигаться на выборы в Госдуму

Ройзман не будет выдвигаться на выборы в Госдуму

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет выдвигаться на выборы в Госдуму. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:22

2021-04-22T10:22

2021-04-22T10:31

яблоко

госдума рф

евгений ройзман

екатеринбург

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет выдвигаться на выборы в Госдуму.Ранее экс-мэр Екатеринбурга назвал невозможным свое выдвижение в Госдуму от партии "Яблоко", в "Яблоке" сообщали, что никаких переговоров с ним не вели.Экс-мэр добавил, что есть проблема со сбором подписей. "Что касается сбора подписей. ...Последнее нововведение было – что подписи каждый подписант должен оставлять лично. Любая грамматическая ошибка подпись обнуляет. Следовательно, если тебе надо представить 15 тысяч подписей, ты должен собрать минимум 20 тысяч, потому что отбраковка очень серьезная", - пояснил Ройзман.По его словам, только на нотариальное заверение подписей потребуется порядка 21 миллиона рублей. Кроме того, нет такого числа нотариусов, чтобы заверить подписи в срок. Он добавил, что для него "Государственная дума – это тяжелющий рюкзак, который надо надеть на себя и тащить в гору". "И самое главное – все самые серьезные проекты в жизни я осуществил, не имея никакого статуса вообще. Я думаю, что смогу обойтись без этого и это нисколько не снизит мою работоспособность", - заключил Ройзман.

https://ria.ru/20210421/vybory-1729366819.html

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яблоко, госдума рф, евгений ройзман, екатеринбург, политика