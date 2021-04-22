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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210422/robot-1729490306.html
Голосовой робот запишет жителей Подмосковья на вакцинацию от коронавируса
Голосовой робот запишет жителей Подмосковья на вакцинацию от коронавируса
Голосовой робот, который помогает записаться на вакцинацию от коронавируса, появился в Московской области. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:24
2021-04-22T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Голосовой робот, который помогает записаться на вакцинацию от коронавируса, появился в Московской области. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.Робот работает на телефонной линии 122."Мы развиваем информационные технологии в сфере здравоохранения Подмосковья. Основа работы робота — технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи", — заявила Стригункова.Голосовой помощник предлагает местным жителям выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для посещения медучреждения дату и время. Для записи достаточно назвать только номер полиса ОМС.Вакцинация в Московской области проводится бесплатно. Записаться на прививку можно через региональный портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.Ранее в Подмосковье запустили голосового помощника для вызова врача на дом.
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московская область (подмосковье)

Голосовой робот запишет жителей Подмосковья на вакцинацию от коронавируса

16:24 22.04.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщина прививается от коронавирусной инфекции covid-19 в пункте вакцинации
Женщина прививается от коронавирусной инфекции covid-19 в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Голосовой робот, который помогает записаться на вакцинацию от коронавируса, появился в Московской области. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Робот работает на телефонной линии 122.
"Мы развиваем информационные технологии в сфере здравоохранения Подмосковья. Основа работы робота — технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи", — заявила Стригункова.
Голосовой помощник предлагает местным жителям выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для посещения медучреждения дату и время. Для записи достаточно назвать только номер полиса ОМС.
Вакцинация в Московской области проводится бесплатно. Записаться на прививку можно через региональный портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.
Ранее в Подмосковье запустили голосового помощника для вызова врача на дом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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