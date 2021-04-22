https://ria.ru/20210422/rabota-1729469715.html

В России спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 17%

В России спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 17%

В России спрос на сотрудников со знанием китайского языка вырос на 17% за год. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:10

2021-04-22T15:10

2021-04-22T15:10

россия-китай: главное

россия

китай

работа

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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В России спрос на сотрудников со знанием китайского языка вырос на 17% за год. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.Работников со знанием китайского языка чаще всего ищут компании из сфер "Транспорт", "Закупки", "Продажи", "Административный персонал", "Производство". Большинству фирм требуются люди с опытом от двух до четырёх лет. Средняя предлагаемая зарплата в целом по стране составляет 65 тысяч рублей, в СЗФО - 52 тысячи рублей.Число соискателей, владеющих китайским языком, превысило 25 тысяч человек, большинство из которых москвичи (50%), жители Санкт-Петербурга (14%), Приморского края и Новосибирска (по 3%). Опыт работы больше шести лет указан в 51% резюме. Более чем 80% соискателям от 25 до 40 лет, 62% - женщины, 25% владеют языком на "продвинутом" уровне, 12% - в совершенстве.

https://ria.ru/20210422/eksport-1729455034.html

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китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, работа