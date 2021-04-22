https://ria.ru/20210422/rabota-1729469715.html
В России спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 17%
В России спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 17%
В России спрос на сотрудников со знанием китайского языка вырос на 17% за год. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:10
2021-04-22T15:10
2021-04-22T15:10
россия-китай: главное
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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В России спрос на сотрудников со знанием китайского языка вырос на 17% за год. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.Работников со знанием китайского языка чаще всего ищут компании из сфер "Транспорт", "Закупки", "Продажи", "Административный персонал", "Производство". Большинству фирм требуются люди с опытом от двух до четырёх лет. Средняя предлагаемая зарплата в целом по стране составляет 65 тысяч рублей, в СЗФО - 52 тысячи рублей.Число соискателей, владеющих китайским языком, превысило 25 тысяч человек, большинство из которых москвичи (50%), жители Санкт-Петербурга (14%), Приморского края и Новосибирска (по 3%). Опыт работы больше шести лет указан в 51% резюме. Более чем 80% соискателям от 25 до 40 лет, 62% - женщины, 25% владеют языком на "продвинутом" уровне, 12% - в совершенстве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, работа
МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В России спрос на сотрудников со знанием китайского языка вырос на 17% за год. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Работников со знанием китайского языка чаще всего ищут компании из сфер "Транспорт", "Закупки", "Продажи", "Административный персонал", "Производство". Большинству фирм требуются люди с опытом от двух до четырёх лет. Средняя предлагаемая зарплата в целом по стране составляет 65 тысяч рублей, в СЗФО - 52 тысячи рублей.
Число соискателей, владеющих китайским языком, превысило 25 тысяч человек, большинство из которых москвичи (50%), жители Санкт-Петербурга (14%), Приморского края и Новосибирска (по 3%). Опыт работы больше шести лет указан в 51% резюме. Более чем 80% соискателям от 25 до 40 лет, 62% - женщины, 25% владеют языком на "продвинутом" уровне, 12% - в совершенстве.