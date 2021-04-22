https://ria.ru/20210422/putin-1729518760.html
Путин намерен обсудить с Лукашенко острые вопросы
Путин намерен обсудить с Лукашенко острые вопросы
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко острые вопросы, но в то же время отметил, что двусторонние... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:24
2021-04-22T18:24
2021-04-22T18:36
россия
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко острые вопросы, но в то же время отметил, что двусторонние отношения успешно развиваются, и выразил уверенность в восстановлении товарооборота в прежнем объеме."Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить. Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.Президент РФ отметил, что несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, "все-таки объем очень значительный: почти 30 миллиардов долларов, 29,5 миллиарда долларов общий объем сегодня" товарооборота."Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210421/perevorot-1729270006.html
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россия, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
сообщил, что намерен обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко
острые вопросы, но в то же время отметил, что двусторонние отношения успешно развиваются, и выразил уверенность в восстановлении товарооборота в прежнем объеме.
"Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить. Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Президент РФ отметил, что несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, "все-таки объем очень значительный: почти 30 миллиардов долларов, 29,5 миллиарда долларов общий объем сегодня" товарооборота.
"Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть", - сказал Путин.