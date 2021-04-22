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Путин заявил о реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов

Путин заявил о реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов

Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите по вопросам климата. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:04

2021-04-22T16:04

2021-04-22T16:21

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите по вопросам климата.Он напомнил, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны сократила выбросы парникового газа."Эти выбросы уменьшились в два раза, с 3,1 миллиарда тонн эквивалента CO2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет", - подчеркнул российский лидер.

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владимир путин, в мире