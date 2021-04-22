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Путин заявил о реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов
Путин заявил о реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов
Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите по вопросам климата. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:04
2021-04-22T16:04
2021-04-22T16:21
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите по вопросам климата.Он напомнил, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны сократила выбросы парникового газа."Эти выбросы уменьшились в два раза, с 3,1 миллиарда тонн эквивалента CO2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет", - подчеркнул российский лидер.
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владимир путин, в мире
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия
реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов, заявил президент РФ Владимир Путин
на саммите по вопросам климата.
"Вчера у меня было обращение к Федеральному собранию РФ ежегодное, и в числе важнейших в контексте социально-экономического развития страны была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране. Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики, эта задача, уверен, реализуема", - сказал Путин.
Он напомнил, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны сократила выбросы парникового газа.
"Эти выбросы уменьшились в два раза, с 3,1 миллиарда тонн эквивалента CO2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет", - подчеркнул российский лидер.