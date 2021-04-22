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В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в четверг в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:47
2021-04-22T13:52
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в четверг в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Путина и Лукашенко пройдет в четверг в Кремле.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

12:47 22.04.2021 (обновлено: 13:52 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в четверг в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в четверг в Кремле.
"Они постоянно обсуждают текущие вопросы и каждый раз вопросов меньше не становится. И кроме того, конечно, (будет) обмен мнениями по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии", - сказал Песков, говоря о повестке переговоров.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
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