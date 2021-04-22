https://ria.ru/20210422/putin-1729441257.html

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в четверг в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:47

2021-04-22T12:47

2021-04-22T13:52

россия

александр лукашенко

владимир путин

москва

белоруссия

политика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в четверг в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Путина и Лукашенко пройдет в четверг в Кремле.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.

https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html

россия

москва

белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика