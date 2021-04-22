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В Кремле объяснили слова Путина о "красных линиях"
В Кремле объяснили слова Путина о "красных линиях"
"Красные линии", о которых говорил в послании президент России Владимир Путин, проходят на рубеже национальных интересов России, заявил журналистам... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:32
2021-04-22T12:46
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Красные линии", о которых говорил в послании президент России Владимир Путин, проходят на рубеже национальных интересов России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг.В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин, говоря о "красных линиях" в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". Позже Песков сообщил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России."Красная линия - это национальные интересы России"... "Красные линии" есть в целом у России, они связаны с национальными интересами, и, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и с отношениями с разными международными объединениями", - заявил Песков.Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта на Донбассе, это внутриукраинский конфликт."Именно Украина должна его решать, а Россия вместе со странами-участницами Минского формата готовы и дальше делать все возможное, все от нее зависящие, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт", - добавил он.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210418/makron-1728775461.html
https://ria.ru/20210422/kuleba-1729386769.html
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дмитрий песков, москва, вашингтон (город), россия, владимир путин, в мире

В Кремле объяснили слова Путина о "красных линиях"

12:32 22.04.2021 (обновлено: 12:46 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Красные линии", о которых говорил в послании президент России Владимир Путин, проходят на рубеже национальных интересов России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин, говоря о "красных линиях" в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". Позже Песков сообщил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России.
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"Красная линия - это национальные интересы России"... "Красные линии" есть в целом у России, они связаны с национальными интересами, и, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и с отношениями с разными международными объединениями", - заявил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта на Донбассе, это внутриукраинский конфликт.
"Именно Украина должна его решать, а Россия вместе со странами-участницами Минского формата готовы и дальше делать все возможное, все от нее зависящие, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Дмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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