В Кремле объяснили слова Путина о "красных линиях"
12:32 22.04.2021 (обновлено: 12:46 22.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Красные линии", о которых говорил в послании президент России Владимир Путин, проходят на рубеже национальных интересов России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин, говоря о "красных линиях" в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". Позже Песков сообщил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России.
"Красная линия - это национальные интересы России"... "Красные линии" есть в целом у России, они связаны с национальными интересами, и, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и с отношениями с разными международными объединениями", - заявил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта на Донбассе, это внутриукраинский конфликт.
"Именно Украина должна его решать, а Россия вместе со странами-участницами Минского формата готовы и дальше делать все возможное, все от нее зависящие, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт", - добавил он.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.