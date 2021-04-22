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Протестующие в Ереване не стали расходиться после завершения митинга
Протестующие в Ереване не стали расходиться после завершения митинга
Акция противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване завершилась, но многие из ее участников не расходятся, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:58
2021-04-22T22:09
никол пашинян
арцвик минасян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Акция противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване завершилась, но многие из ее участников не расходятся, сообщил корреспондент РИА Новости.Полиция пока не снимает оцепление от здания Генпрокуратуры, где состоялся митинг.В ходе протестов прошли стычки с силовиками, 14 человек задержали. По данным СМИ, среди них — сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Одного из полицейских увезли в больницу. Сейчас обстановка на месте спокойная.Участники митинга требовали освободить задержанных жителей Сюникской области. Накануне в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками с полицией.На совещании в администрации региона премьер заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий &lt;…&gt; для привлечения виновных к ответственности".В Генпрокуратуре РИА Новости заявили, что открыто уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти".Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что развертывание новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/pashinyan-1729216076.html
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60
В Ереване начались стычки с силовиками
В Ереване протесты в поддержку жителей Сюникской области, где вчера прошли акции против визита Пашиняна, начались стычки с силовиками
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никол пашинян, арцвик минасян, ереван, армения, в мире

Протестующие в Ереване не стали расходиться после завершения митинга

20:58 22.04.2021 (обновлено: 22:09 22.04.2021)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Акция противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване завершилась, но многие из ее участников не расходятся, сообщил корреспондент РИА Новости.
Полиция пока не снимает оцепление от здания Генпрокуратуры, где состоялся митинг.
В ходе протестов прошли стычки с силовиками, 14 человек задержали. По данным СМИ, среди них — сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Одного из полицейских увезли в больницу. Сейчас обстановка на месте спокойная.
Участники митинга требовали освободить задержанных жителей Сюникской области. Накануне в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками с полицией.
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На совещании в администрации региона премьер заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий <…> для привлечения виновных к ответственности".
В Генпрокуратуре РИА Новости заявили, что открыто уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти".
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что развертывание новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
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Никол ПашинянАрцвик МинасянЕреванАрменияВ мире
 
 
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