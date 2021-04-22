https://ria.ru/20210422/protestuyuschie-1729544608.html

Протестующие в Ереване не стали расходиться после завершения митинга

Протестующие в Ереване не стали расходиться после завершения митинга

Акция противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване завершилась, но многие из ее участников не расходятся, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:58

2021-04-22T20:58

2021-04-22T22:09

никол пашинян

арцвик минасян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729536983_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7c5160689befbd1aeda2c38a5e06b0f0.jpg

ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Акция противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване завершилась, но многие из ее участников не расходятся, сообщил корреспондент РИА Новости.Полиция пока не снимает оцепление от здания Генпрокуратуры, где состоялся митинг.В ходе протестов прошли стычки с силовиками, 14 человек задержали. По данным СМИ, среди них — сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Одного из полицейских увезли в больницу. Сейчас обстановка на месте спокойная.Участники митинга требовали освободить задержанных жителей Сюникской области. Накануне в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками с полицией.На совещании в администрации региона премьер заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий <…> для привлечения виновных к ответственности".В Генпрокуратуре РИА Новости заявили, что открыто уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти".Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что развертывание новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/pashinyan-1729216076.html

https://ria.ru/20210422/erevan-1729534751.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Ереване начались стычки с силовиками В Ереване протесты в поддержку жителей Сюникской области, где вчера прошли акции против визита Пашиняна, начались стычки с силовиками 2021-04-22T20:58 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, арцвик минасян, ереван, армения, в мире