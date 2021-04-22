Тульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж"
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж"
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 22 апр — РИА Новости. Соглашение о реализации в регионе программы "Экспортный форсаж", помогающей компаниям с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на экспортный рынок, подписали Тульская область, Российский экспортный центр и Школа экспорта РЭЦ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Программа "Экспортный форсаж" уже работает в 25 регионах России. Только за прошлый год ее участниками стали около 250 компаний малого и среднего предпринимательства. До 2024 года планируется запуск программы в 65 субъектах Российской Федерации.
Документ подписан в рамках прошедшего в четверг в Туле круглого стола с представителями малого и среднего бизнеса.
"Соглашение обеспечит новые компетенции и методологическую поддержку нашим компаниям для выхода на внешние рынки", – сказал губернатор области Алексей Дюмин, комментируя подписанное соглашение.
По словам главы региона, объем экспорта тульских предприятий по итогам 2020 года превышает 3 миллиарда долларов. Кроме традиционных направлений экспорта – металлургии, химии, машиностроительной продукции – растет экспорт продуктов питания, сельскохозяйственных товаров, а также услуг, в том числе туристических.