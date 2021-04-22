https://ria.ru/20210422/programma-1729540426.html

Тульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж"

Тульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж"

Соглашение о реализации в регионе программы "Экспортный форсаж", помогающей компаниям с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:23

2021-04-22T20:23

2021-04-22T20:23

тульская область

россия

алексей дюмин

российский экспортный центр

тула

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729540156_0:167:1800:1180_1920x0_80_0_0_efda4c9abd363a4776da934756b78354.jpg

ТУЛА, 22 апр — РИА Новости. Соглашение о реализации в регионе программы "Экспортный форсаж", помогающей компаниям с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на экспортный рынок, подписали Тульская область, Российский экспортный центр и Школа экспорта РЭЦ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Программа "Экспортный форсаж" уже работает в 25 регионах России. Только за прошлый год ее участниками стали около 250 компаний малого и среднего предпринимательства. До 2024 года планируется запуск программы в 65 субъектах Российской Федерации.Документ подписан в рамках прошедшего в четверг в Туле круглого стола с представителями малого и среднего бизнеса."Соглашение обеспечит новые компетенции и методологическую поддержку нашим компаниям для выхода на внешние рынки", – сказал губернатор области Алексей Дюмин, комментируя подписанное соглашение.По словам главы региона, объем экспорта тульских предприятий по итогам 2020 года превышает 3 миллиарда долларов. Кроме традиционных направлений экспорта – металлургии, химии, машиностроительной продукции – растет экспорт продуктов питания, сельскохозяйственных товаров, а также услуг, в том числе туристических.

https://ria.ru/20210409/tsifrovizatsiya-1727619708.html

россия

тула

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей дюмин, российский экспортный центр, тула, тульская область