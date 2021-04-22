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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
https://ria.ru/20210422/programma-1729540426.html
Тульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж"
Тульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж"
Соглашение о реализации в регионе программы "Экспортный форсаж", помогающей компаниям с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:23
2021-04-22T20:23
тульская область
россия
алексей дюмин
российский экспортный центр
тула
тульская область
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ТУЛА, 22 апр — РИА Новости. Соглашение о реализации в регионе программы "Экспортный форсаж", помогающей компаниям с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на экспортный рынок, подписали Тульская область, Российский экспортный центр и Школа экспорта РЭЦ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Программа "Экспортный форсаж" уже работает в 25 регионах России. Только за прошлый год ее участниками стали около 250 компаний малого и среднего предпринимательства. До 2024 года планируется запуск программы в 65 субъектах Российской Федерации.Документ подписан в рамках прошедшего в четверг в Туле круглого стола с представителями малого и среднего бизнеса."Соглашение обеспечит новые компетенции и методологическую поддержку нашим компаниям для выхода на внешние рынки", – сказал губернатор области Алексей Дюмин, комментируя подписанное соглашение.По словам главы региона, объем экспорта тульских предприятий по итогам 2020 года превышает 3 миллиарда долларов. Кроме традиционных направлений экспорта – металлургии, химии, машиностроительной продукции – растет экспорт продуктов питания, сельскохозяйственных товаров, а также услуг, в том числе туристических.
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россия, алексей дюмин, российский экспортный центр, тула, тульская область

Тульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж"

20:23 22.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж"
Тульская область присоединилась к программе Экспортный форсаж - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 22 апр — РИА Новости. Соглашение о реализации в регионе программы "Экспортный форсаж", помогающей компаниям с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на экспортный рынок, подписали Тульская область, Российский экспортный центр и Школа экспорта РЭЦ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Программа "Экспортный форсаж" уже работает в 25 регионах России. Только за прошлый год ее участниками стали около 250 компаний малого и среднего предпринимательства. До 2024 года планируется запуск программы в 65 субъектах Российской Федерации.
Документ подписан в рамках прошедшего в четверг в Туле круглого стола с представителями малого и среднего бизнеса.
"Соглашение обеспечит новые компетенции и методологическую поддержку нашим компаниям для выхода на внешние рынки", – сказал губернатор области Алексей Дюмин, комментируя подписанное соглашение.
По словам главы региона, объем экспорта тульских предприятий по итогам 2020 года превышает 3 миллиарда долларов. Кроме традиционных направлений экспорта – металлургии, химии, машиностроительной продукции – растет экспорт продуктов питания, сельскохозяйственных товаров, а также услуг, в том числе туристических.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов во время подписания документов - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 19:36Тульская область
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Тульская областьРоссияАлексей ДюминРоссийский экспортный центрТулаТульская область
 
 
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