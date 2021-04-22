https://ria.ru/20210422/predprinimateli-1729443782.html

Глава Приамурья рассказал о федеральной поддержке предпринимателей

Глава Приамурья рассказал о федеральной поддержке предпринимателей

Федеральную поддержку в 2020 году получил каждый второй предприниматель Амурской области, наиболее востребованными стали льготные кредиты на возобновление... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:57

2021-04-22T12:57

2021-04-22T12:57

василий орлов (губернатор)

владимир путин

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – РИА Новости. Федеральную поддержку в 2020 году получил каждый второй предприниматель Амурской области, наиболее востребованными стали льготные кредиты на возобновление деятельности под 2%, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов."Комплексом федеральных мер поддержки бизнеса в прошлом году воспользовался каждый второй предприниматель Амурской области на общую сумму свыше 3,1 миллиардов рублей. Как отметил губернатор региона Василий Орлов, самой востребованной мерой стали льготные кредиты на возобновление деятельности под 2%", - сообщает правительство Приамурья.Отмечается, что более 1,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства получили в 2020 году около 2,4 миллиардов рублей, сохранив большую часть сотрудников во время пандемии COVID-19.Также в Амурской области действуют новые федеральные программы льготного кредитования малого бизнеса."Благодаря новым госпрограммам финансовой поддержки амурские бизнесмены с начала года смогли получить больше 1,2 миллиардов рублей на льготных условиях. В объеме выданных средств лидирует льготная программа до 7,25%, так как большинство компаний работает в таких приоритетных сферах, как розничная и оптовая торговля, бытовые услуги, ресторанный бизнес, здравоохранение, образование", - сказал Орлов.Также, по его словам, "набирает обороты" программа "ФОТ 3.0", ставка по которой не превышает 3% годовых, программа рассчитана на компании, которые не восстановились после ограничительных мер из-за COVID-19."Сто двадцать девять компаний за полтора месяца направили заявки на получение средств под льготные 3%", - добавил Орлов.Льготную кредитную программу "ФОТ 3.0" в конце февраля одобрил президент России Владимир Путин. Максимальная ставка по ней не превышает 3% годовых, а компании из числа пострадавших отраслей получат возможность в течение первого полугодия не выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Равными долями ежемесячно это можно делать во втором полугодии. Заявки на получение кредита по программе "ФОТ 3.0" предприниматели Приамурья могут до 1 июля 2021 года в 10 банков региона.

https://ria.ru/20210419/proety-1728924550.html

https://ria.ru/20210415/stavka-1728347909.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), владимир путин, амурская область, экономика