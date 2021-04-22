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Глава Приамурья рассказал о федеральной поддержке предпринимателей
Глава Приамурья рассказал о федеральной поддержке предпринимателей
Федеральную поддержку в 2020 году получил каждый второй предприниматель Амурской области, наиболее востребованными стали льготные кредиты на возобновление... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:57
2021-04-22T12:57
василий орлов (губернатор)
владимир путин
амурская область
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – РИА Новости. Федеральную поддержку в 2020 году получил каждый второй предприниматель Амурской области, наиболее востребованными стали льготные кредиты на возобновление деятельности под 2%, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов."Комплексом федеральных мер поддержки бизнеса в прошлом году воспользовался каждый второй предприниматель Амурской области на общую сумму свыше 3,1 миллиардов рублей. Как отметил губернатор региона Василий Орлов, самой востребованной мерой стали льготные кредиты на возобновление деятельности под 2%", - сообщает правительство Приамурья.Отмечается, что более 1,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства получили в 2020 году около 2,4 миллиардов рублей, сохранив большую часть сотрудников во время пандемии COVID-19.Также в Амурской области действуют новые федеральные программы льготного кредитования малого бизнеса."Благодаря новым госпрограммам финансовой поддержки амурские бизнесмены с начала года смогли получить больше 1,2 миллиардов рублей на льготных условиях. В объеме выданных средств лидирует льготная программа до 7,25%, так как большинство компаний работает в таких приоритетных сферах, как розничная и оптовая торговля, бытовые услуги, ресторанный бизнес, здравоохранение, образование", - сказал Орлов.Также, по его словам, "набирает обороты" программа "ФОТ 3.0", ставка по которой не превышает 3% годовых, программа рассчитана на компании, которые не восстановились после ограничительных мер из-за COVID-19."Сто двадцать девять компаний за полтора месяца направили заявки на получение средств под льготные 3%", - добавил Орлов.Льготную кредитную программу "ФОТ 3.0" в конце февраля одобрил президент России Владимир Путин. Максимальная ставка по ней не превышает 3% годовых, а компании из числа пострадавших отраслей получат возможность в течение первого полугодия не выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Равными долями ежемесячно это можно делать во втором полугодии. Заявки на получение кредита по программе "ФОТ 3.0" предприниматели Приамурья могут до 1 июля 2021 года в 10 банков региона.
https://ria.ru/20210419/proety-1728924550.html
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василий орлов (губернатор), владимир путин, амурская область, экономика

Глава Приамурья рассказал о федеральной поддержке предпринимателей

12:57 22.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – РИА Новости. Федеральную поддержку в 2020 году получил каждый второй предприниматель Амурской области, наиболее востребованными стали льготные кредиты на возобновление деятельности под 2%, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Комплексом федеральных мер поддержки бизнеса в прошлом году воспользовался каждый второй предприниматель Амурской области на общую сумму свыше 3,1 миллиардов рублей. Как отметил губернатор региона Василий Орлов, самой востребованной мерой стали льготные кредиты на возобновление деятельности под 2%", - сообщает правительство Приамурья.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 13:24
Орлов призвал совершенствовать поддержку приоритетных инвестпроектов
Отмечается, что более 1,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства получили в 2020 году около 2,4 миллиардов рублей, сохранив большую часть сотрудников во время пандемии COVID-19.
Также в Амурской области действуют новые федеральные программы льготного кредитования малого бизнеса.
"Благодаря новым госпрограммам финансовой поддержки амурские бизнесмены с начала года смогли получить больше 1,2 миллиардов рублей на льготных условиях. В объеме выданных средств лидирует льготная программа до 7,25%, так как большинство компаний работает в таких приоритетных сферах, как розничная и оптовая торговля, бытовые услуги, ресторанный бизнес, здравоохранение, образование", - сказал Орлов.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 09:17
Приамурье вошло в пятерку регионов с низкой средней ставкой по ипотеке
Также, по его словам, "набирает обороты" программа "ФОТ 3.0", ставка по которой не превышает 3% годовых, программа рассчитана на компании, которые не восстановились после ограничительных мер из-за COVID-19.
"Сто двадцать девять компаний за полтора месяца направили заявки на получение средств под льготные 3%", - добавил Орлов.
Льготную кредитную программу "ФОТ 3.0" в конце февраля одобрил президент России Владимир Путин. Максимальная ставка по ней не превышает 3% годовых, а компании из числа пострадавших отраслей получат возможность в течение первого полугодия не выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Равными долями ежемесячно это можно делать во втором полугодии. Заявки на получение кредита по программе "ФОТ 3.0" предприниматели Приамурья могут до 1 июля 2021 года в 10 банков региона.
 
Василий Орлов (губернатор)Владимир ПутинАмурская областьЭкономика
 
 
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