https://ria.ru/20210422/prazdniki-1729408489.html

Онищенко назвал условие для продления майских праздников

Онищенко назвал условие для продления майских праздников

Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников, заявил URA.RU депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:27

2021-04-22T10:27

2021-04-22T10:56

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

геннадий онищенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников, заявил URA.RU депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Онищенко отметил, что, в отличие от новогодних праздников, в мае россияне будут заниматься дачными делами, а не лежать на диване.Вместе с тем он подчеркнул, что просто так продлить майские праздники нельзя, так как "некому будет экономикой заниматься" из-за большого количества выходных. Ранее в Минтруде заявили о рассмотрении возможности увеличить продолжительность майских праздников.

https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590975059.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, геннадий онищенко, общество