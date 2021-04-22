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Онищенко назвал условие для продления майских праздников
Онищенко назвал условие для продления майских праздников
Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников, заявил URA.RU депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:27
2021-04-22T10:56
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников, заявил URA.RU депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Онищенко отметил, что, в отличие от новогодних праздников, в мае россияне будут заниматься дачными делами, а не лежать на диване.Вместе с тем он подчеркнул, что просто так продлить майские праздники нельзя, так как "некому будет экономикой заниматься" из-за большого количества выходных. Ранее в Минтруде заявили о рассмотрении возможности увеличить продолжительность майских праздников.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко назвал условие для продления майских праздников

10:27 22.04.2021 (обновлено: 10:56 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников, заявил URA.RU депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Тогда в этом будет логика", - считает он.
Онищенко отметил, что, в отличие от новогодних праздников, в мае россияне будут заниматься дачными делами, а не лежать на диване.
Вместе с тем он подчеркнул, что просто так продлить майские праздники нельзя, так как "некому будет экономикой заниматься" из-за большого количества выходных.
Ранее в Минтруде заявили о рассмотрении возможности увеличить продолжительность майских праздников.
Новогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 17:49Новый год—2021
Опубликован календарь выходных на 2021 год
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
 
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