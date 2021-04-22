https://ria.ru/20210422/prazdniki-1729408489.html
Онищенко назвал условие для продления майских праздников
Онищенко назвал условие для продления майских праздников
Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников, заявил URA.RU депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:27
2021-04-22T10:27
2021-04-22T10:56
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников, заявил URA.RU депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Онищенко отметил, что, в отличие от новогодних праздников, в мае россияне будут заниматься дачными делами, а не лежать на диване.Вместе с тем он подчеркнул, что просто так продлить майские праздники нельзя, так как "некому будет экономикой заниматься" из-за большого количества выходных. Ранее в Минтруде заявили о рассмотрении возможности увеличить продолжительность майских праздников.
https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590975059.html
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, геннадий онищенко, общество