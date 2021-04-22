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Замглавы МИД призвал создать общую повестку дня с Западом
Замглавы МИД призвал создать общую повестку дня с Западом
России и Западу надо создать общую повестку дня, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:16
2021-04-22T15:38
россия
ассоциация европейского бизнеса
донбасс
александр грушко
москва
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. России и Западу надо создать общую повестку дня, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко."Не должно существовать препятствий для сотрудничества. Уверен, что нам надо менять повестку дня: нужно прекратить бороться с историей, прекратить ее фальсифицировать, надо действительно создать общую повестку", - заявил Грушко, выступая на видеоконференции Ассоциации европейского бизнеса в России."Такое впечатление, что они живут представлениями о России, эти представления не имеют ничего общего с настоящей повесткой дня, с чаянием русских людей, с целями, которые формирует само государство, государственные органы власти", - заявил он"Сегодня, к сожалению, мы вынуждены заниматься такими тактическими вещами, как высылка 18 российских дипломатов из Праги. На сегодняшний день необходимо преодолеть то отчуждение, которое искусственно возникает", - сказал дипломат."Мы должны признать, что нынешняя плачевная ситуация в отношениях на европейском континенте - это результат рукотворной деятельности, это результат деятельности предыдущих политиков", - сказал он."В отношениях России и ЕС те проекты, которые были задуманы, над которыми мы вместе работали, не состоялись лишь по той простой причине, что ЕС оказывался неготовым к равноправному сотрудничеству. Эта политика, которая во главу угла ставила интересы ЕС и фактически двигала руководство ЕС смотреть на всех соседей с точки зрения территорий, где должны автоматически применяться ЕСовские стандарты, это никогда не будет работать в отношении России", - подчеркнул он.При этом Грушко отметил, что "есть основа для взаимодействия". "Это объективная взаимозависимость, даже сегодня, если мы посмотрим на структуру нашей торговли, то она почти в этом году будет близка к 300 миллиардам (долларов), для Евросоюза - это стратегический компонент, даже в сравнении с торговлей США и ЕС", - указал замглавы МИД РФ.Но он подчеркнул, что "необходимо равноправие, взаимное уважение, учет законных озабоченностей друг друга".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно."Озеленение экономики - эта место сотрудничества может превратиться в сферу, где не только не будет ненужной конкуренции, но и пролягут новые разделительные линии", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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россия, ассоциация европейского бизнеса, донбасс, александр грушко, москва, в мире

Замглавы МИД призвал создать общую повестку дня с Западом

15:16 22.04.2021 (обновлено: 15:38 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. России и Западу надо создать общую повестку дня, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Не должно существовать препятствий для сотрудничества. Уверен, что нам надо менять повестку дня: нужно прекратить бороться с историей, прекратить ее фальсифицировать, надо действительно создать общую повестку", - заявил Грушко, выступая на видеоконференции Ассоциации европейского бизнеса в России.
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"Такое впечатление, что они живут представлениями о России, эти представления не имеют ничего общего с настоящей повесткой дня, с чаянием русских людей, с целями, которые формирует само государство, государственные органы власти", - заявил он
"Сегодня, к сожалению, мы вынуждены заниматься такими тактическими вещами, как высылка 18 российских дипломатов из Праги. На сегодняшний день необходимо преодолеть то отчуждение, которое искусственно возникает", - сказал дипломат.
"Мы должны признать, что нынешняя плачевная ситуация в отношениях на европейском континенте - это результат рукотворной деятельности, это результат деятельности предыдущих политиков", - сказал он.
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"В отношениях России и ЕС те проекты, которые были задуманы, над которыми мы вместе работали, не состоялись лишь по той простой причине, что ЕС оказывался неготовым к равноправному сотрудничеству. Эта политика, которая во главу угла ставила интересы ЕС и фактически двигала руководство ЕС смотреть на всех соседей с точки зрения территорий, где должны автоматически применяться ЕСовские стандарты, это никогда не будет работать в отношении России", - подчеркнул он.
При этом Грушко отметил, что "есть основа для взаимодействия". "Это объективная взаимозависимость, даже сегодня, если мы посмотрим на структуру нашей торговли, то она почти в этом году будет близка к 300 миллиардам (долларов), для Евросоюза - это стратегический компонент, даже в сравнении с торговлей США и ЕС", - указал замглавы МИД РФ.
Но он подчеркнул, что "необходимо равноправие, взаимное уважение, учет законных озабоченностей друг друга".
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
"Озеленение экономики - эта место сотрудничества может превратиться в сферу, где не только не будет ненужной конкуренции, но и пролягут новые разделительные линии", - сказал дипломат.
 
РоссияАссоциация европейского бизнесаДонбассАлександр ГрушкоМоскваВ мире
 
 
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