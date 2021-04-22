https://ria.ru/20210422/povestka-1729475046.html

Замглавы МИД призвал создать общую повестку дня с Западом

Замглавы МИД призвал создать общую повестку дня с Западом

России и Западу надо создать общую повестку дня, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:16

2021-04-22T15:16

2021-04-22T15:38

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ассоциация европейского бизнеса

донбасс

александр грушко

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. России и Западу надо создать общую повестку дня, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко."Не должно существовать препятствий для сотрудничества. Уверен, что нам надо менять повестку дня: нужно прекратить бороться с историей, прекратить ее фальсифицировать, надо действительно создать общую повестку", - заявил Грушко, выступая на видеоконференции Ассоциации европейского бизнеса в России."Такое впечатление, что они живут представлениями о России, эти представления не имеют ничего общего с настоящей повесткой дня, с чаянием русских людей, с целями, которые формирует само государство, государственные органы власти", - заявил он"Сегодня, к сожалению, мы вынуждены заниматься такими тактическими вещами, как высылка 18 российских дипломатов из Праги. На сегодняшний день необходимо преодолеть то отчуждение, которое искусственно возникает", - сказал дипломат."Мы должны признать, что нынешняя плачевная ситуация в отношениях на европейском континенте - это результат рукотворной деятельности, это результат деятельности предыдущих политиков", - сказал он."В отношениях России и ЕС те проекты, которые были задуманы, над которыми мы вместе работали, не состоялись лишь по той простой причине, что ЕС оказывался неготовым к равноправному сотрудничеству. Эта политика, которая во главу угла ставила интересы ЕС и фактически двигала руководство ЕС смотреть на всех соседей с точки зрения территорий, где должны автоматически применяться ЕСовские стандарты, это никогда не будет работать в отношении России", - подчеркнул он.При этом Грушко отметил, что "есть основа для взаимодействия". "Это объективная взаимозависимость, даже сегодня, если мы посмотрим на структуру нашей торговли, то она почти в этом году будет близка к 300 миллиардам (долларов), для Евросоюза - это стратегический компонент, даже в сравнении с торговлей США и ЕС", - указал замглавы МИД РФ.Но он подчеркнул, что "необходимо равноправие, взаимное уважение, учет законных озабоченностей друг друга".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно."Озеленение экономики - эта место сотрудничества может превратиться в сферу, где не только не будет ненужной конкуренции, но и пролягут новые разделительные линии", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html

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россия, ассоциация европейского бизнеса, донбасс, александр грушко, москва, в мире