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В Белом доме назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой
В Белом доме назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой
Вашингтон не комментирует возможность введения новых санкций по проекту строительства газопровода "Северный поток 2", однако продолжает считать его плохой... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T22:32
2021-04-22T22:37
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Вашингтон не комментирует возможность введения новых санкций по проекту строительства газопровода "Северный поток 2", однако продолжает считать его плохой сделкой, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не могу озвучить вам прогноз (относительно возможного введения санкций - ред.), однако мы продолжаем считать ("Северный поток 2") плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским", - сказала Псаки на брифинге."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, сша, украина, в мире

В Белом доме назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой

22:32 22.04.2021 (обновлено: 22:37 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Вашингтон не комментирует возможность введения новых санкций по проекту строительства газопровода "Северный поток 2", однако продолжает считать его плохой сделкой, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не могу озвучить вам прогноз (относительно возможного введения санкций - ред.), однако мы продолжаем считать ("Северный поток 2") плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским", - сказала Псаки на брифинге.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
21:42
Экс-посол США призвал уничтожить "Северный поток — 2" и дал совет Польше
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромСШАУкраинаВ мире
 
 
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