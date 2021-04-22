https://ria.ru/20210422/potok-1729553359.html

В Белом доме назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой

В Белом доме назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой

Вашингтон не комментирует возможность введения новых санкций по проекту строительства газопровода "Северный поток 2", однако продолжает считать его плохой... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T22:32

2021-04-22T22:32

2021-04-22T22:37

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nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Вашингтон не комментирует возможность введения новых санкций по проекту строительства газопровода "Северный поток 2", однако продолжает считать его плохой сделкой, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не могу озвучить вам прогноз (относительно возможного введения санкций - ред.), однако мы продолжаем считать ("Северный поток 2") плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским", - сказала Псаки на брифинге."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.

https://ria.ru/20210422/gazoprovod-1729549209.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, сша, украина, в мире