В Белом доме назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой
22:32 22.04.2021 (обновлено: 22:37 22.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Вашингтон не комментирует возможность введения новых санкций по проекту строительства газопровода "Северный поток 2", однако продолжает считать его плохой сделкой, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не могу озвучить вам прогноз (относительно возможного введения санкций - ред.), однако мы продолжаем считать ("Северный поток 2") плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским", - сказала Псаки на брифинге.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.