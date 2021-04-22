Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока — 2"
14:58 22.04.2021 (обновлено: 15:40 22.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Польша призывает Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток 2" ради "европейской солидарности", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это "Северный поток 2", - сказал Моравецкий после встречи с премьером Словении Янезом Яншей в четверг в Варшаве.
"Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через "Северный поток 1" или через "Северный поток 2" в будущем и молекулой газа, идущей через Украину, или через Белоруссию, или через Польшу, или через Турцию. Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы", - добавил он.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила, что в Европе есть противоречия по "Северному потоку 2", но газ по "Северному потоку 1" не хуже, чем транзитный из Украины.
Моравецкий утверждает, что "Северный поток" угрожает безопасности Европы.
Компании в ФРГ отмечали важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы и убеждены, что проект достроят. Уверенность в этом не раз выражали и в МИД РФ.
"Мы это подчеркиваем со всей силой: "Северный поток 2" является немецко-российским проектом, который дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности Европы, и призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы. Это может быть очень опасно для ЕС и, собственно говоря, для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности на этом уровне", - заключил польский премьер.