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Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока — 2"
Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока — 2"
Польша призывает Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток 2" ради "европейской солидарности", заявил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:58
2021-04-22T15:40
россия
матеуш моравецкий
северный поток — 2
янез янша
евросоюз
совет европы
ангела меркель
германия
сша
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Польша призывает Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток 2" ради "европейской солидарности", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это "Северный поток 2", - сказал Моравецкий после встречи с премьером Словении Янезом Яншей в четверг в Варшаве."Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через "Северный поток 1" или через "Северный поток 2" в будущем и молекулой газа, идущей через Украину, или через Белоруссию, или через Польшу, или через Турцию. Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы", - добавил он.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила, что в Европе есть противоречия по "Северному потоку 2", но газ по "Северному потоку 1" не хуже, чем транзитный из Украины.Моравецкий утверждает, что "Северный поток" угрожает безопасности Европы.Компании в ФРГ отмечали важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы и убеждены, что проект достроят. Уверенность в этом не раз выражали и в МИД РФ."Мы это подчеркиваем со всей силой: "Северный поток 2" является немецко-российским проектом, который дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности Европы, и призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы. Это может быть очень опасно для ЕС и, собственно говоря, для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности на этом уровне", - заключил польский премьер.
https://ria.ru/20210416/potok-1728619573.html
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россия, матеуш моравецкий, северный поток — 2, янез янша, евросоюз, совет европы, ангела меркель, германия, сша, в мире

Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока — 2"

14:58 22.04.2021 (обновлено: 15:40 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Польша призывает Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток 2" ради "европейской солидарности", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это "Северный поток 2", - сказал Моравецкий после встречи с премьером Словении Янезом Яншей в четверг в Варшаве.
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"Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через "Северный поток 1" или через "Северный поток 2" в будущем и молекулой газа, идущей через Украину, или через Белоруссию, или через Польшу, или через Турцию. Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы", - добавил он.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила, что в Европе есть противоречия по "Северному потоку 2", но газ по "Северному потоку 1" не хуже, чем транзитный из Украины.
Моравецкий утверждает, что "Северный поток" угрожает безопасности Европы.
Компании в ФРГ отмечали важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы и убеждены, что проект достроят. Уверенность в этом не раз выражали и в МИД РФ.
"Мы это подчеркиваем со всей силой: "Северный поток 2" является немецко-российским проектом, который дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности Европы, и призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы. Это может быть очень опасно для ЕС и, собственно говоря, для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности на этом уровне", - заключил польский премьер.
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РоссияМатеуш МоравецкийСеверный поток — 2Янез ЯншаЕвросоюзСовет ЕвропыАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
 
 
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