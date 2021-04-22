Россия потребовала сократить штат посольства Чехии
19:14 22.04.2021 (обновлено: 19:21 22.04.2021)
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
"В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте", — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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Ранее на Смоленскую площадь вызвали главу чешской дипмиссии, МИД заявил "решительный протест" в связи с действиями официальной Праги.
"Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии", — подчеркнули в министерстве.
Захарова добавила, что Россия считает неприемлемым язык ультиматумов.
Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что состав посольства в Праге сократят до уровня дипмиссии в Москве. Это может коснуться порядка 70 человек. Покинуть страну они должны будут до конца мая.
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.
Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.