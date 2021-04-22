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https://ria.ru/20210422/posolstvo-1729531701.html
Россия потребовала сократить штат посольства Чехии
Россия потребовала сократить штат посольства Чехии
Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте, заявили в четверг в МИД... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:14
2021-04-22T19:21
россия
мария захарова
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте, заявили в четверг в МИД России."В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте", — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.Ранее на Смоленскую площадь вызвали главу чешской дипмиссии, МИД заявил "решительный протест" в связи с действиями официальной Праги."Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии", — подчеркнули в министерстве.Захарова добавила, что Россия считает неприемлемым язык ультиматумов.Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что состав посольства в Праге сократят до уровня дипмиссии в Москве. Это может коснуться порядка 70 человек. Покинуть страну они должны будут до конца мая.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210422/posolstvo-1729460413.html
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россия, мария захарова, москва, чехия, в мире

Россия потребовала сократить штат посольства Чехии

19:14 22.04.2021 (обновлено: 19:21 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте, заявили в четверг в МИД России.
"В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте", — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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Ранее на Смоленскую площадь вызвали главу чешской дипмиссии, МИД заявил "решительный протест" в связи с действиями официальной Праги.
"Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии", — подчеркнули в министерстве.
Захарова добавила, что Россия считает неприемлемым язык ультиматумов.
Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что состав посольства в Праге сократят до уровня дипмиссии в Москве. Это может коснуться порядка 70 человек. Покинуть страну они должны будут до конца мая.
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На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.
Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
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