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Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в Москве
Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в Москве
Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька заявил, что "пока" продолжит работу в Москве. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:38
2021-04-22T18:02
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька заявил, что "пока" продолжит работу в Москве.Об этом дипломат заявил журналистам после визита в МИД РФ, куда он был вызван в четверг на фоне обострения двусторонних отношений и взаимной высылки сотрудников посольств."Пока да", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли он работу в Москве.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее заявил, что высланных из России дипломатов должны вернуть до полудня 22 апреля, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. После истечения срока ультиматума Кулганек сообщил, что состав посольства России в Праге до конца мая будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. По данным чешского МИД, в посольстве РФ в Праге сейчас работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих. Таким образом, из российской дипмиссии потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны будут покинуть около 60 россиян.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление чешского внешнеполитического ведомства, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. По ее словам, разговор будет продолжен с послом Чехии в МИД РФ. При этом Захарова предостерегла Прагу, чтобы та "не зашла в пике".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
https://ria.ru/20210422/kompesantsii-1729504632.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, чехия, в мире

Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в Москве

17:38 22.04.2021 (обновлено: 18:02 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве
Автомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька заявил, что "пока" продолжит работу в Москве.
Об этом дипломат заявил журналистам после визита в МИД РФ, куда он был вызван в четверг на фоне обострения двусторонних отношений и взаимной высылки сотрудников посольств.
"Пока да", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли он работу в Москве.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее заявил, что высланных из России дипломатов должны вернуть до полудня 22 апреля, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. После истечения срока ультиматума Кулганек сообщил, что состав посольства России в Праге до конца мая будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. По данным чешского МИД, в посольстве РФ в Праге сейчас работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих. Таким образом, из российской дипмиссии потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны будут покинуть около 60 россиян.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление чешского внешнеполитического ведомства, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. По ее словам, разговор будет продолжен с послом Чехии в МИД РФ. При этом Захарова предостерегла Прагу, чтобы та "не зашла в пике".
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
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