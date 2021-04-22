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Посол Чехии прибыл в МИД России
Посол Чехии прибыл в МИД России
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька в четверг прибыл в министерство иностранных дел России на фоне обострения двусторонних отношений и взаимной высылки... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:03
2021-04-22T17:44
ян гамачек
якуб кулганек
мария захарова
нато
мид чехии
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька в четверг прибыл в министерство иностранных дел России на фоне обострения двусторонних отношений и взаимной высылки сотрудников посольств, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат провёл в МИД РФ 33 минуты.Посол сказал журналистам, что получил "официальный ответ" российской стороны, не уточнив, что конкретно было сказано.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее заявил, что высланных из РФ дипломатов должны вернуть до полудня 22 апреля, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. После истечения срока ультиматума Кулганек сообщил, что состав посольства России в Праге до конца мая будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. По данным чешского МИД, в посольстве РФ в Праге сейчас работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - 5 дипломатов и 19 техслужащих. Таким образом, из российской дипмиссии потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны будут покинуть около 60 россиян.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление чешского внешнеполитического ведомства, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. По ее словам, разговор будет продолжен с послом Чехии в МИД РФ. При этом Захарова предостерегла Прагу, чтобы та "не зашла в пике".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый чешский вице-премьер Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
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россия
чехия
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ян гамачек, якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, прага, в мире

Посол Чехии прибыл в МИД России

17:03 22.04.2021 (обновлено: 17:44 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька в четверг прибыл в министерство иностранных дел России на фоне обострения двусторонних отношений и взаимной высылки сотрудников посольств, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат провёл в МИД РФ 33 минуты.
Посол сказал журналистам, что получил "официальный ответ" российской стороны, не уточнив, что конкретно было сказано.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее заявил, что высланных из РФ дипломатов должны вернуть до полудня 22 апреля, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. После истечения срока ультиматума Кулганек сообщил, что состав посольства России в Праге до конца мая будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. По данным чешского МИД, в посольстве РФ в Праге сейчас работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - 5 дипломатов и 19 техслужащих. Таким образом, из российской дипмиссии потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны будут покинуть около 60 россиян.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление чешского внешнеполитического ведомства, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. По ее словам, разговор будет продолжен с послом Чехии в МИД РФ. При этом Захарова предостерегла Прагу, чтобы та "не зашла в пике".
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый чешский вице-премьер Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Власти Чехии сами себе противоречат, заявила Захарова
 
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