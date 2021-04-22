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Посла России в Праге пригласили в МИД Чехии
Посла России в Праге пригласили в МИД Чехии
Посол России в Праге Александр Змеевский был приглашен в МИД Чехии на беседу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:37
2021-04-22T15:53
якуб кулганек
мария захарова
нато
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сша
россия
мид чехии
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в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский был приглашен в МИД Чехии на беседу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чешская дипломатия пошла на маневр, видимо, услышав, вчерашние наши заявления, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике", - сказала Захарова на брифинге.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
https://ria.ru/20210422/otvet-1729474350.html
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729447493.html
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якуб кулганек, мария захарова, нато, москва, сша, россия, мид чехии, чехия, в мире

Посла России в Праге пригласили в МИД Чехии

15:37 22.04.2021 (обновлено: 15:53 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский был приглашен в МИД Чехии на беседу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Чешская дипломатия пошла на маневр, видимо, услышав, вчерашние наши заявления, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике", - сказала Захарова на брифинге.
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 15:10
Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
Министерство иностранных дел Чешской республики - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 13:07
Истек срок ультиматума Праги о возвращении в Россию чешских дипломатов
 
Якуб КулганекМария ЗахароваНАТОМоскваСШАРоссияМИД ЧехииЧехияВ мире
 
 
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