https://ria.ru/20210422/posol-1729478875.html

Посла России в Праге пригласили в МИД Чехии

Посла России в Праге пригласили в МИД Чехии

Посол России в Праге Александр Змеевский был приглашен в МИД Чехии на беседу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:37

2021-04-22T15:37

2021-04-22T15:53

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский был приглашен в МИД Чехии на беседу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Чешская дипломатия пошла на маневр, видимо, услышав, вчерашние наши заявления, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике", - сказала Захарова на брифинге.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".

https://ria.ru/20210422/otvet-1729474350.html

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729447493.html

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якуб кулганек, мария захарова, нато, москва, сша, россия, мид чехии, чехия, в мире