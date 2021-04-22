https://ria.ru/20210422/posol-1729455116.html

Посол ЕС прокомментировал ухудшение отношений между Россией и Европой

Посол ЕС прокомментировал ухудшение отношений между Россией и Европой

Отношения РФ и ЕС ухудшаются, пока, возможно, и не достигли дна, но стороны могут исследовать "зоны сотрудничества", заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:44

2021-04-22T13:44

2021-04-22T13:44

россия

маркус эдерер

якуб кулганек

мария захарова

нато

чехия

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отношения РФ и ЕС ухудшаются, пока, возможно, и не достигли дна, но стороны могут исследовать "зоны сотрудничества", заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер."Если мы говорим об отношениях России и Европы, то здесь все сложнее. Отношения, конечно же, ухудшаются, пока мы, возможно, не достигли дна. Но мы можем исследовать зоны сотрудничества", - сказал он, выступая в ходе видеоконференции "Россия и Европа в завтрашнем мире. Оглядываясь на прошлое, чтобы двигаться в будущее".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".Представитель НАТО накануне сообщил РИА Новости, что альянс полностью солидарен с Прагой и намерен на этой неделе обсудить с главой чешского МИД ситуацию в отношениях Чехии и России. Ранее НАТО также призвала наказать причастных ко взрывам во Врбетице.

https://ria.ru/20210313/podkhod-1601065902.html

https://ria.ru/20210422/nato-1729444878.html

россия

чехия

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россия, маркус эдерер, якуб кулганек, мария захарова, нато, чехия, в мире