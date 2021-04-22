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Самолет с послом США Салливаном на борту вылетел из Шереметьево

Самолет с послом США Салливаном на борту вылетел из Шереметьево

Рейсовый самолет с послом США Джоном Салливаном на борту вылетел из Шереметьево, свидетельствуют данные табло вылета. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:05

2021-04-22T10:05

2021-04-22T15:08

москва

россия

джон салливан

шереметьево (аэропорт)

сша

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АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Москва), 22 апр — РИА Новости. Рейсовый самолет с послом США Джоном Салливаном на борту вылетел из Шереметьево, свидетельствуют данные табло вылета.Американское посольство подтвердило, что его глава покинул Москву и находится на пути в Вашингтон.На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". Это стало одной из ответных мер на действия американской администрации, которая ввела против России новые ограничения и выслала десять российских дипломатов.В Госдепе заявили, что Салливан отправится в США, где посетит семью и встретится с чиновниками Белого дома, а затем вернется в Россию. Российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций еще в марте. Это произошло после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы" и утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".В Кремле отмечали, что посол вернется в США, когда президент России сочтет это целесообразным.

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россия

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москва, россия, джон салливан, шереметьево (аэропорт), сша