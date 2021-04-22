Самолет с послом США Салливаном на борту вылетел из Шереметьево
10:05 22.04.2021 (обновлено: 15:08 22.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Москва), 22 апр — РИА Новости. Рейсовый самолет с послом США Джоном Салливаном на борту вылетел из Шереметьево, свидетельствуют данные табло вылета.
Американское посольство подтвердило, что его глава покинул Москву и находится на пути в Вашингтон.
На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". Это стало одной из ответных мер на действия американской администрации, которая ввела против России новые ограничения и выслала десять российских дипломатов.
В Госдепе заявили, что Салливан отправится в США, где посетит семью и встретится с чиновниками Белого дома, а затем вернется в Россию.
Российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций еще в марте. Это произошло после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы" и утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
В Кремле отмечали, что посол вернется в США, когда президент России сочтет это целесообразным.
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