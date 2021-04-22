https://ria.ru/20210422/poslanie-1729519919.html

Лукашенко согласился с выводами Путина в отношении Белоруссии из послания

Лукашенко согласился с выводами Путина в отношении Белоруссии из послания

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что согласен с выводами в отношении Белоруссии, сделанными его российским коллегой Владимиром Путиным в... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:29

2021-04-22T18:29

2021-04-22T19:02

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что согласен с выводами в отношении Белоруссии, сделанными его российским коллегой Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию."Мы заметили человеческую большую нотку этого послания", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле.Путин в послании Федеральному собранию помимо акцентов на социальной сфере во внутренней политике коснулся также событий в Белоруссии. В частности, он отметил, что практика организации госпереворотов - "это уже слишком" и выразил недоумение, что тема возможного покушения на Лукашенко не находит осуждения у коллективного Запада.

https://ria.ru/20210422/otnosheniya-1729281252.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире