https://ria.ru/20210422/poslanie-1729519919.html
Лукашенко согласился с выводами Путина в отношении Белоруссии из послания
Лукашенко согласился с выводами Путина в отношении Белоруссии из послания
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что согласен с выводами в отношении Белоруссии, сделанными его российским коллегой Владимиром Путиным в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:29
2021-04-22T18:29
2021-04-22T19:02
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что согласен с выводами в отношении Белоруссии, сделанными его российским коллегой Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию."Мы заметили человеческую большую нотку этого послания", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле.Путин в послании Федеральному собранию помимо акцентов на социальной сфере во внутренней политике коснулся также событий в Белоруссии. В частности, он отметил, что практика организации госпереворотов - "это уже слишком" и выразил недоумение, что тема возможного покушения на Лукашенко не находит осуждения у коллективного Запада.
https://ria.ru/20210422/otnosheniya-1729281252.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире