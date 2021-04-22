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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210422/poslanie-1729487966.html
Паслер: положения послания президента уже отрабатываются в Оренбуржье
Паслер: положения послания президента уже отрабатываются в Оренбуржье
Важнейшие социальные вопросы, в частности, обеспечение вакцинации от COVID-19, поддержка семей, улучшение продолжительности и качества жизни, обеспечение... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:14
2021-04-22T16:14
оренбургская область
россия
денис паслер
оренбургская область
соль-илецк
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ОРЕНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Важнейшие социальные вопросы, в частности, обеспечение вакцинации от COVID-19, поддержка семей, улучшение продолжительности и качества жизни, обеспечение занятости и поддержка предпринимательства, интеграция молодежной политики во все сферы жизни, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию, уже отрабатываются в регионе, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Он отметил, что большую роль в области играют всевозможные меры соцподдержки, в особенности, незащищенных слоев населения. "Мы выделили дополнительные средства на единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен земельного участка. В этом году 541 многодетная семья получит по 300 тысяч рублей на решение жилищного вопроса", - привел пример губернатор. Важнейшая роль в регионе отведена борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания. Медорганизации достигли необходимого охвата оренбуржцев диспансеризацией и профилактическими осмотрами. До конца года их пройдут 390 тысяч жителей области, на сегодня эта цифра составляет более 100 тысяч человек. Он добавил, что министерство труда и занятости региона активно работает над решением вопроса невыплаты заработной платы на предприятиях. Так, в прошлом году общий максимальный долг по зарплате перед работниками составлял 307 миллионов рублей. Сейчас он сократился в 2,5 раза и составляет 86,9 миллиона рублей.Губернатор отметил, что региональный и местные бюджеты Оренбургской области сбалансированы. "Несмотря на определенные сложности, с которыми столкнулась бюджетная система в прошлом году, все обязательства субъекта исполнены в полном объеме. Оренбургская область проводит взвешенную долговую политику, не наращивая на протяжении нескольких лет государственный долг. Продуманная бюджетная политика позволит привлечь дополнительные инфраструктурные бюджетные кредиты на выгодных для региона условиях", - сказал он.В регионе также действуют меры поддержки бизнеса - финансовые инструменты для малого и среднего предпринимательства, фермеров, экспортная и имущественная поддержка. В первом полугодии будет подписано постановление правительства РФ о создании ОЭЗ на территории Оренбургской области. "А это не только новые инвестиционные проекты в регионе, но и новые рабочие места, и достойная заработная плата", - констатировал Паслер.Одна из проблем региона – малое количество бюджетных мест в региональных вузах. И в этом плане есть результаты – в ОГУ в новом учебном году до 60% студентов будут учиться на "бюджете". "Но и это не все. Я уверен, что моя прямая обязанность как губернатора – решение задач, ориентированных на будущее, на достижение самодостаточности региональной экономики, о которой также сказал президент в послании. И здесь уже сделано немало: мы улучшаем транспортную доступность и связанность, – это и железная дорога от Оренбурга до Соль-Илецка (часть международного маршрута "Европа – Западный Китай"), и модернизация аэропорта в Оренбурге, и реконструкция пограничных пунктов пропуска Маштаково и Сагарчин, ремонт региональных и федеральных трасс, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Это все повышает не только территориальную доступность, но и инвестиционную привлекательность региона", - подчеркнул губернатор.
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россия, денис паслер, оренбургская область, соль-илецк

Паслер: положения послания президента уже отрабатываются в Оренбуржье

16:14 22.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Важнейшие социальные вопросы, в частности, обеспечение вакцинации от COVID-19, поддержка семей, улучшение продолжительности и качества жизни, обеспечение занятости и поддержка предпринимательства, интеграция молодежной политики во все сферы жизни, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию, уже отрабатываются в регионе, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Всего в Оренбуржье должно быть привито почти 906 тысяч жителей, на сегодня вакцину получили уже 148 тысяч человек. В апреле наша область вошла в десятку лучших в стране по темпам вакцинации. Например, областная клиническая больница №2 привила уже почти 40% прикрепленных к ней жителей", - приводит слова Паслера пресс-служба губернатора и правительства региона.
Он отметил, что большую роль в области играют всевозможные меры соцподдержки, в особенности, незащищенных слоев населения. "Мы выделили дополнительные средства на единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен земельного участка. В этом году 541 многодетная семья получит по 300 тысяч рублей на решение жилищного вопроса", - привел пример губернатор.
Важнейшая роль в регионе отведена борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания. Медорганизации достигли необходимого охвата оренбуржцев диспансеризацией и профилактическими осмотрами. До конца года их пройдут 390 тысяч жителей области, на сегодня эта цифра составляет более 100 тысяч человек.
"Проблема занятости остается одной из ключевых и для нашего региона. Пандемия серьезно подкосила Оренбуржье, в 2020 году число оренбуржцев, потерявших работу, доходило до 72,5 тысяч человек. На сегодня в поисках рабочих мест остаются 24,5 тысячи, уровень безработицы удалось снизить до 2,6%, в базе областной службы занятости сегодня более 14 тысяч вакансий. Сейчас мы нацелены на снижение цифр безработицы до допандемического периода", - сказал Паслер.
Он добавил, что министерство труда и занятости региона активно работает над решением вопроса невыплаты заработной платы на предприятиях. Так, в прошлом году общий максимальный долг по зарплате перед работниками составлял 307 миллионов рублей. Сейчас он сократился в 2,5 раза и составляет 86,9 миллиона рублей.
Губернатор отметил, что региональный и местные бюджеты Оренбургской области сбалансированы. "Несмотря на определенные сложности, с которыми столкнулась бюджетная система в прошлом году, все обязательства субъекта исполнены в полном объеме. Оренбургская область проводит взвешенную долговую политику, не наращивая на протяжении нескольких лет государственный долг. Продуманная бюджетная политика позволит привлечь дополнительные инфраструктурные бюджетные кредиты на выгодных для региона условиях", - сказал он.
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В регионе также действуют меры поддержки бизнеса - финансовые инструменты для малого и среднего предпринимательства, фермеров, экспортная и имущественная поддержка. В первом полугодии будет подписано постановление правительства РФ о создании ОЭЗ на территории Оренбургской области. "А это не только новые инвестиционные проекты в регионе, но и новые рабочие места, и достойная заработная плата", - констатировал Паслер.
Одна из проблем региона – малое количество бюджетных мест в региональных вузах. И в этом плане есть результаты – в ОГУ в новом учебном году до 60% студентов будут учиться на "бюджете".
"Но и это не все. Я уверен, что моя прямая обязанность как губернатора – решение задач, ориентированных на будущее, на достижение самодостаточности региональной экономики, о которой также сказал президент в послании. И здесь уже сделано немало: мы улучшаем транспортную доступность и связанность, – это и железная дорога от Оренбурга до Соль-Илецка (часть международного маршрута "Европа – Западный Китай"), и модернизация аэропорта в Оренбурге, и реконструкция пограничных пунктов пропуска Маштаково и Сагарчин, ремонт региональных и федеральных трасс, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Это все повышает не только территориальную доступность, но и инвестиционную привлекательность региона", - подчеркнул губернатор.
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