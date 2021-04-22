https://ria.ru/20210422/poslanie-1729487966.html

Паслер: положения послания президента уже отрабатываются в Оренбуржье

Паслер: положения послания президента уже отрабатываются в Оренбуржье

Важнейшие социальные вопросы, в частности, обеспечение вакцинации от COVID-19, поддержка семей, улучшение продолжительности и качества жизни, обеспечение... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:14

2021-04-22T16:14

2021-04-22T16:14

оренбургская область

россия

денис паслер

оренбургская область

соль-илецк

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ОРЕНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Важнейшие социальные вопросы, в частности, обеспечение вакцинации от COVID-19, поддержка семей, улучшение продолжительности и качества жизни, обеспечение занятости и поддержка предпринимательства, интеграция молодежной политики во все сферы жизни, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию, уже отрабатываются в регионе, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Он отметил, что большую роль в области играют всевозможные меры соцподдержки, в особенности, незащищенных слоев населения. "Мы выделили дополнительные средства на единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен земельного участка. В этом году 541 многодетная семья получит по 300 тысяч рублей на решение жилищного вопроса", - привел пример губернатор. Важнейшая роль в регионе отведена борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания. Медорганизации достигли необходимого охвата оренбуржцев диспансеризацией и профилактическими осмотрами. До конца года их пройдут 390 тысяч жителей области, на сегодня эта цифра составляет более 100 тысяч человек. Он добавил, что министерство труда и занятости региона активно работает над решением вопроса невыплаты заработной платы на предприятиях. Так, в прошлом году общий максимальный долг по зарплате перед работниками составлял 307 миллионов рублей. Сейчас он сократился в 2,5 раза и составляет 86,9 миллиона рублей.Губернатор отметил, что региональный и местные бюджеты Оренбургской области сбалансированы. "Несмотря на определенные сложности, с которыми столкнулась бюджетная система в прошлом году, все обязательства субъекта исполнены в полном объеме. Оренбургская область проводит взвешенную долговую политику, не наращивая на протяжении нескольких лет государственный долг. Продуманная бюджетная политика позволит привлечь дополнительные инфраструктурные бюджетные кредиты на выгодных для региона условиях", - сказал он.В регионе также действуют меры поддержки бизнеса - финансовые инструменты для малого и среднего предпринимательства, фермеров, экспортная и имущественная поддержка. В первом полугодии будет подписано постановление правительства РФ о создании ОЭЗ на территории Оренбургской области. "А это не только новые инвестиционные проекты в регионе, но и новые рабочие места, и достойная заработная плата", - констатировал Паслер.Одна из проблем региона – малое количество бюджетных мест в региональных вузах. И в этом плане есть результаты – в ОГУ в новом учебном году до 60% студентов будут учиться на "бюджете". "Но и это не все. Я уверен, что моя прямая обязанность как губернатора – решение задач, ориентированных на будущее, на достижение самодостаточности региональной экономики, о которой также сказал президент в послании. И здесь уже сделано немало: мы улучшаем транспортную доступность и связанность, – это и железная дорога от Оренбурга до Соль-Илецка (часть международного маршрута "Европа – Западный Китай"), и модернизация аэропорта в Оренбурге, и реконструкция пограничных пунктов пропуска Маштаково и Сагарчин, ремонт региональных и федеральных трасс, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Это все повышает не только территориальную доступность, но и инвестиционную привлекательность региона", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20210414/remont-1728204167.html

https://ria.ru/20210421/vyplaty-1729232225.html

россия

оренбургская область

соль-илецк

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россия, денис паслер, оренбургская область, соль-илецк