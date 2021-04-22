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В Совфеде рассказали, что потребуется для реализации послания Путина
В Совфеде рассказали, что потребуется для реализации послания Путина
Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют изменений в бюджетное законодательство, заявил глава... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:49
2021-04-22T14:49
россия
владимир путин
анатолий артамонов
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют изменений в бюджетное законодательство, заявил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов."Комитет уже работает над задачами, поставленными в послании. В том числе речь идет о проекте изменений в бюджетное законодательство, там потребуется много работы, в том числе в рамках трехсторонней комиссии", - сказал парламентарий в четверг на заседании Совета палаты.Кроме того, потребуется проработка вопросов по обеспечению финансовой устойчивости регионов, по межбюджетным отношениям, по замещению части коммерческих кредитов. Артамонов отметил, что эти предложения комитет намерен "доработать в самое ближайшее время", обсудить с правительством.Кроме того, сейчас сенаторы готовят предложения по концепции федерального бюджета на будущий год."Будем рекомендовать правительству разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса, по налогам и сборам, касающиеся инвестиционной деятельности, по целевому использованию экологических платежей", - сказал законодатель.
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россия, владимир путин, анатолий артамонов, политика

В Совфеде рассказали, что потребуется для реализации послания Путина

14:49 22.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют изменений в бюджетное законодательство, заявил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов.
"Комитет уже работает над задачами, поставленными в послании. В том числе речь идет о проекте изменений в бюджетное законодательство, там потребуется много работы, в том числе в рамках трехсторонней комиссии", - сказал парламентарий в четверг на заседании Совета палаты.
Кроме того, потребуется проработка вопросов по обеспечению финансовой устойчивости регионов, по межбюджетным отношениям, по замещению части коммерческих кредитов. Артамонов отметил, что эти предложения комитет намерен "доработать в самое ближайшее время", обсудить с правительством.
Кроме того, сейчас сенаторы готовят предложения по концепции федерального бюджета на будущий год.
"Будем рекомендовать правительству разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса, по налогам и сборам, касающиеся инвестиционной деятельности, по целевому использованию экологических платежей", - сказал законодатель.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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РоссияВладимир ПутинАнатолий АртамоновПолитика
 
 
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