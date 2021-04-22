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В Совфеде рассказали, что потребуется для реализации послания Путина

В Совфеде рассказали, что потребуется для реализации послания Путина

Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют изменений в бюджетное законодательство, заявил глава... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:49

2021-04-22T14:49

2021-04-22T14:49

россия

владимир путин

анатолий артамонов

политика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют изменений в бюджетное законодательство, заявил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов."Комитет уже работает над задачами, поставленными в послании. В том числе речь идет о проекте изменений в бюджетное законодательство, там потребуется много работы, в том числе в рамках трехсторонней комиссии", - сказал парламентарий в четверг на заседании Совета палаты.Кроме того, потребуется проработка вопросов по обеспечению финансовой устойчивости регионов, по межбюджетным отношениям, по замещению части коммерческих кредитов. Артамонов отметил, что эти предложения комитет намерен "доработать в самое ближайшее время", обсудить с правительством.Кроме того, сейчас сенаторы готовят предложения по концепции федерального бюджета на будущий год."Будем рекомендовать правительству разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса, по налогам и сборам, касающиеся инвестиционной деятельности, по целевому использованию экологических платежей", - сказал законодатель.

https://ria.ru/20210422/orientir-1729434653.html

россия

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россия, владимир путин, анатолий артамонов, политика