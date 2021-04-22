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Володин оценил стоимость реализации проектов из послания президента
Володин оценил стоимость реализации проектов из послания президента
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на реализацию проектов по посланию президента потребуется порядка 400 миллиардов рублей. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:12
2021-04-22T12:24
послание президента федеральному собранию
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на реализацию проектов по посланию президента потребуется порядка 400 миллиардов рублей."Оценочно в течение двух лет на реализацию послания, по мнению министерства финансов, потребуется порядка 400 миллиардов рублей", - рассказал Володин журналистам.Он добавил, что окончательную сумму будет возможно просчитать после того, когда начнется отработка каждого поручения. "Это серьезные затраты, но они в любом случае дадут импульс развитию экономики через региональные возможности", - заключил спикер ГД.
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послание президента федеральному собранию, госдума рф, вячеслав володин

Володин оценил стоимость реализации проектов из послания президента

12:12 22.04.2021 (обновлено: 12:24 22.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на реализацию проектов по посланию президента потребуется порядка 400 миллиардов рублей.
"Оценочно в течение двух лет на реализацию послания, по мнению министерства финансов, потребуется порядка 400 миллиардов рублей", - рассказал Володин журналистам.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 17:22
Отпуска в сторону. Володин заявил о работе ГД над реализацией послания
Он добавил, что окончательную сумму будет возможно просчитать после того, когда начнется отработка каждого поручения. "Это серьезные затраты, но они в любом случае дадут импульс развитию экономики через региональные возможности", - заключил спикер ГД.
 
Послание президента Федеральному собраниюГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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