https://ria.ru/20210422/poslanie-1729432965.html

Володин оценил стоимость реализации проектов из послания президента

Володин оценил стоимость реализации проектов из послания президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на реализацию проектов по посланию президента потребуется порядка 400 миллиардов рублей. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:12

2021-04-22T12:12

2021-04-22T12:24

послание президента федеральному собранию

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на реализацию проектов по посланию президента потребуется порядка 400 миллиардов рублей."Оценочно в течение двух лет на реализацию послания, по мнению министерства финансов, потребуется порядка 400 миллиардов рублей", - рассказал Володин журналистам.Он добавил, что окончательную сумму будет возможно просчитать после того, когда начнется отработка каждого поручения. "Это серьезные затраты, но они в любом случае дадут импульс развитию экономики через региональные возможности", - заключил спикер ГД.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/volodin-1729334705.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию, госдума рф, вячеслав володин