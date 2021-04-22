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ОАК заявила, что Ил-78 отрабатывает аварийную посадку в рамках испытаний
ОАК заявила, что Ил-78 отрабатывает аварийную посадку в рамках испытаний
Самолет-заправщик Ил-78М-2 отрабатывает аварийную посадку в подмосковном Жуковском в рамках летных испытаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:07
2021-04-22T12:07
2021-04-22T12:25
ил-78
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет-заправщик Ил-78М-2 отрабатывает аварийную посадку в подмосковном Жуковском в рамках летных испытаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Ранее представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" из-за проблем со стойкой шасси, воздушное судно принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова."Самолет Ил-78М-2 проходит программу летных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки", - сказали в ОАК.
https://ria.ru/20210313/samolet-1601088714.html
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ил-78, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак)