https://ria.ru/20210422/poezd-1729527892.html

РЖД запустили первый прямой туристический поезд из Москвы в Калмыкию

РЖД запустили первый прямой туристический поезд из Москвы в Калмыкию

Холдинг РЖД впервые после почти пятилетнего перерыва запустил прямой поезд из Москвы в Калмыкию в виде круизного тура, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:03

2021-04-22T19:03

2021-04-22T19:04

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД впервые после почти пятилетнего перерыва запустил прямой поезд из Москвы в Калмыкию в виде круизного тура, передает корреспондент РИА Новости.Состав отправился в четверг с Казанского вокзала столицы. Он проследует по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва. Поездка пройдет в формате "поезд - отель", когда туристы проводят ночь в поезде, а день посвящают знакомству с достопримечательностями городов, расположенных на его маршруте следования.Участники круиза увидят цветущие степи и поля диких тюльпанов Калмыкии, посетят крупнейший в Европе буддистский храм, попробуют блюда национальных кухонь и многое другое.Поезд сформирован из плацкартных и купейных вагонов, вагона-ресторана и вагона-бара, интерьеры которых оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами, работающими во время стоянок и движения по санитарным зонам. В туалетных комнатах есть душевые лейки.Стоимость билетов начиналась от 2485 рублей. Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или в пути приобрести пакетные туры, которые позволят познакомиться с основными достопримечательностями Ростовской области и Калмыкии. Также путешественникам доступен и готовый туристический пакет, в который входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.

https://ria.ru/20210311/poezda-1600801435.html

москва

элиста

ростов-на-дону

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