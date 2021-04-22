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РЖД запустили первый прямой туристический поезд из Москвы в Калмыкию
РЖД запустили первый прямой туристический поезд из Москвы в Калмыкию
Холдинг РЖД впервые после почти пятилетнего перерыва запустил прямой поезд из Москвы в Калмыкию в виде круизного тура, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:03
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД впервые после почти пятилетнего перерыва запустил прямой поезд из Москвы в Калмыкию в виде круизного тура, передает корреспондент РИА Новости.Состав отправился в четверг с Казанского вокзала столицы. Он проследует по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва. Поездка пройдет в формате "поезд - отель", когда туристы проводят ночь в поезде, а день посвящают знакомству с достопримечательностями городов, расположенных на его маршруте следования.Участники круиза увидят цветущие степи и поля диких тюльпанов Калмыкии, посетят крупнейший в Европе буддистский храм, попробуют блюда национальных кухонь и многое другое.Поезд сформирован из плацкартных и купейных вагонов, вагона-ресторана и вагона-бара, интерьеры которых оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами, работающими во время стоянок и движения по санитарным зонам. В туалетных комнатах есть душевые лейки.Стоимость билетов начиналась от 2485 рублей. Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или в пути приобрести пакетные туры, которые позволят познакомиться с основными достопримечательностями Ростовской области и Калмыкии. Также путешественникам доступен и готовый туристический пакет, в который входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.
https://ria.ru/20210311/poezda-1600801435.html
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РИА Новости
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куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, казанский вокзал, ржд, москва, элиста, ростов-на-дону
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД впервые после почти пятилетнего перерыва запустил прямой поезд из Москвы в Калмыкию в виде круизного тура, передает корреспондент РИА Новости.
Состав отправился в четверг с Казанского вокзала столицы. Он проследует по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва. Поездка пройдет в формате "поезд - отель", когда туристы проводят ночь в поезде, а день посвящают знакомству с достопримечательностями городов, расположенных на его маршруте следования.
"Уникальность данного проекта в том, что данный поезд станет первым прямым поездом, который доставит пассажиров из Москвы в Калмыкию после почти пятилетнего перерыва", — говорится в сообщении РЖД.
Участники круиза увидят цветущие степи и поля диких тюльпанов Калмыкии, посетят крупнейший в Европе буддистский храм, попробуют блюда национальных кухонь и многое другое.
Поезд сформирован из плацкартных и купейных вагонов, вагона-ресторана и вагона-бара, интерьеры которых оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами, работающими во время стоянок и движения по санитарным зонам. В туалетных комнатах есть душевые лейки.
Стоимость билетов начиналась от 2485 рублей. Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или в пути приобрести пакетные туры, которые позволят познакомиться с основными достопримечательностями Ростовской области и Калмыкии. Также путешественникам доступен и готовый туристический пакет, в который входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.