https://ria.ru/20210422/podderzhka-1729391298.html

Глава ТПП России рассказал, какая поддержка необходима малому бизнесу

Глава ТПП России рассказал, какая поддержка необходима малому бизнесу

Малый и средний бизнес в России поддержит снижение налоговой и административной нагрузки, устранение дефицита рабочих кадров, а также развитие рынка госзаказа,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T06:38

2021-04-22T06:38

2021-04-22T07:14

россия

малый бизнес

торгово-промышленная палата рф

сергей катырин

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес в России поддержит снижение налоговой и административной нагрузки, устранение дефицита рабочих кадров, а также развитие рынка госзаказа, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию поручил правительству РФ в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта.Катырин напомнил, что в период пандемии ТПП РФ подготовила три пакета предложений по поддержке МСП, и отдельный пакет в Общенациональный план действий по восстановлению экономики. Часть из них была принята, остальные предложения палата актуализирует и готовится направить в правительство.Немаловажной, по его словам, остается и проблема дефицита рабочих кадров для МСП. "Существующая система профобразования и повышения квалификации не ориентирована на нужды и потребности бизнеса. Считаем важным провести ревизию и модернизацию направлений подготовки системы высшего и среднего профессионального образования с учетом потребностей современного рынка труда и упростить процедуру введения новых направлений и открытия новых, в том числе краткосрочных образовательных программ", - также рассказал Катырин."В части развития рынка госзаказа для малых и средних предприятий необходимо упрощение процедуры участия МСП в закупках, в частности, подача заявки на участие должна подтверждаться путем направления согласия участника закупки через функционал электронной торговой площадки без дополнительного приложения конкретных показателей поставляемого товара. Данное согласие подтверждает, что поставляемый товар полностью соответствует техническому заданию", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210421/biznes-1729251442.html

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россия, малый бизнес, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, владимир путин, общество, экономика