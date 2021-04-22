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Глава ТПП России рассказал, какая поддержка необходима малому бизнесу
Глава ТПП России рассказал, какая поддержка необходима малому бизнесу
Малый и средний бизнес в России поддержит снижение налоговой и административной нагрузки, устранение дефицита рабочих кадров, а также развитие рынка госзаказа,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T06:38
2021-04-22T07:14
россия
малый бизнес
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес в России поддержит снижение налоговой и административной нагрузки, устранение дефицита рабочих кадров, а также развитие рынка госзаказа, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию поручил правительству РФ в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта.Катырин напомнил, что в период пандемии ТПП РФ подготовила три пакета предложений по поддержке МСП, и отдельный пакет в Общенациональный план действий по восстановлению экономики. Часть из них была принята, остальные предложения палата актуализирует и готовится направить в правительство.Немаловажной, по его словам, остается и проблема дефицита рабочих кадров для МСП. "Существующая система профобразования и повышения квалификации не ориентирована на нужды и потребности бизнеса. Считаем важным провести ревизию и модернизацию направлений подготовки системы высшего и среднего профессионального образования с учетом потребностей современного рынка труда и упростить процедуру введения новых направлений и открытия новых, в том числе краткосрочных образовательных программ", - также рассказал Катырин."В части развития рынка госзаказа для малых и средних предприятий необходимо упрощение процедуры участия МСП в закупках, в частности, подача заявки на участие должна подтверждаться путем направления согласия участника закупки через функционал электронной торговой площадки без дополнительного приложения конкретных показателей поставляемого товара. Данное согласие подтверждает, что поставляемый товар полностью соответствует техническому заданию", - заключил собеседник агентства.
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россия, малый бизнес, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, владимир путин, общество, экономика

Глава ТПП России рассказал, какая поддержка необходима малому бизнесу

06:38 22.04.2021 (обновлено: 07:14 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес в России поддержит снижение налоговой и административной нагрузки, устранение дефицита рабочих кадров, а также развитие рынка госзаказа, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию поручил правительству РФ в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 12:50
Путин поручил представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса
Катырин напомнил, что в период пандемии ТПП РФ подготовила три пакета предложений по поддержке МСП, и отдельный пакет в Общенациональный план действий по восстановлению экономики. Часть из них была принята, остальные предложения палата актуализирует и готовится направить в правительство.
"Наиболее актуальными являются снижение налоговой и административной нагрузки, кардинальное упрощение условий ведения предпринимательской деятельности и развитие деловой среды, а также улучшение условий и упрощение доступа субъектов МСП к кредитно-финансовым ресурсам", - заявил глава палаты.
Немаловажной, по его словам, остается и проблема дефицита рабочих кадров для МСП. "Существующая система профобразования и повышения квалификации не ориентирована на нужды и потребности бизнеса. Считаем важным провести ревизию и модернизацию направлений подготовки системы высшего и среднего профессионального образования с учетом потребностей современного рынка труда и упростить процедуру введения новых направлений и открытия новых, в том числе краткосрочных образовательных программ", - также рассказал Катырин.
"В части развития рынка госзаказа для малых и средних предприятий необходимо упрощение процедуры участия МСП в закупках, в частности, подача заявки на участие должна подтверждаться путем направления согласия участника закупки через функционал электронной торговой площадки без дополнительного приложения конкретных показателей поставляемого товара. Данное согласие подтверждает, что поставляемый товар полностью соответствует техническому заданию", - заключил собеседник агентства.
 
РоссияМалый бизнесТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
 
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