https://ria.ru/20210422/platforma-1729449986.html

ВТБ переводит ИТ-инфраструктуру на новую платформу данных

ВТБ переводит ИТ-инфраструктуру на новую платформу данных

Банк ВТБ проводит масштабную миграцию ИТ-инфраструктуры на новую платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP российской разработки, которая... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:18

2021-04-22T13:18

2021-04-22T13:18

втб

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Банк ВТБ проводит масштабную миграцию ИТ-инфраструктуры на новую платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP российской разработки, которая представляет собой экосистему программных продуктов на базе различных технологий с открытым исходным кодом, говорится в сообщении банка.Ярким примером перевода является внедрение единой платформы хранения, которая позволит банку в 2 раза повысить качество и доступность данных для бизнеса, сэкономить более 5 миллиардов рублей к 2027 году, обеспечить 100% защищенность от санкционных рисков, максимально увеличить скорость предоставления критически важных для бизнеса данных, вплоть до режима online, в два раза сократить Time to Market новых банковских аналитических продуктов. Кроме того, использование новой платформы позволит до двух раз сократить сроки подготовки тематических баз данных для бизнеса, в частности значительно ускорить сбор управленческой и обязательной отчетности, а также повысить релевантность предложений банка и эффективность бизнес-подразделения в целом.Новое решение позволит аналитикам банка быстрее обрабатывать обезличенные данные о пользователях. Прогностическая аналитика, основанная на детальном понимании профиля клиента и его жизненной ситуации, поможет банку ВТБ лучше понимать, какой финансовый продукт и в какой момент имеет смысл рекомендовать конкретному потребителю. Это позволит предвосхищать ожидания клиентов, вовремя фиксировать спад интереса к тому или иному банковскому продукту, и в нужный момент выходить на рынок с новым предложением.Проект миграции системы подготовки обязательной отчётности ВТБ на российское решение Arenadata DB стал победителем национальной премии в области ИТ - "Проект года" Global CIO.

https://ria.ru/20210420/vtb-1729172302.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, технологии, новости компаний - экономика