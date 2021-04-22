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ВТБ переводит ИТ-инфраструктуру на новую платформу данных
ВТБ переводит ИТ-инфраструктуру на новую платформу данных
Банк ВТБ проводит масштабную миграцию ИТ-инфраструктуры на новую платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP российской разработки, которая... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:18
2021-04-22T13:18
втб
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Банк ВТБ проводит масштабную миграцию ИТ-инфраструктуры на новую платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP российской разработки, которая представляет собой экосистему программных продуктов на базе различных технологий с открытым исходным кодом, говорится в сообщении банка.Ярким примером перевода является внедрение единой платформы хранения, которая позволит банку в 2 раза повысить качество и доступность данных для бизнеса, сэкономить более 5 миллиардов рублей к 2027 году, обеспечить 100% защищенность от санкционных рисков, максимально увеличить скорость предоставления критически важных для бизнеса данных, вплоть до режима online, в два раза сократить Time to Market новых банковских аналитических продуктов. Кроме того, использование новой платформы позволит до двух раз сократить сроки подготовки тематических баз данных для бизнеса, в частности значительно ускорить сбор управленческой и обязательной отчетности, а также повысить релевантность предложений банка и эффективность бизнес-подразделения в целом.Новое решение позволит аналитикам банка быстрее обрабатывать обезличенные данные о пользователях. Прогностическая аналитика, основанная на детальном понимании профиля клиента и его жизненной ситуации, поможет банку ВТБ лучше понимать, какой финансовый продукт и в какой момент имеет смысл рекомендовать конкретному потребителю. Это позволит предвосхищать ожидания клиентов, вовремя фиксировать спад интереса к тому или иному банковскому продукту, и в нужный момент выходить на рынок с новым предложением.Проект миграции системы подготовки обязательной отчётности ВТБ на российское решение Arenadata DB стал победителем национальной премии в области ИТ - "Проект года" Global CIO.
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втб, технологии, новости компаний - экономика

ВТБ переводит ИТ-инфраструктуру на новую платформу данных

13:18 22.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Банк ВТБ проводит масштабную миграцию ИТ-инфраструктуры на новую платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP российской разработки, которая представляет собой экосистему программных продуктов на базе различных технологий с открытым исходным кодом, говорится в сообщении банка.
Ярким примером перевода является внедрение единой платформы хранения, которая позволит банку в 2 раза повысить качество и доступность данных для бизнеса, сэкономить более 5 миллиардов рублей к 2027 году, обеспечить 100% защищенность от санкционных рисков, максимально увеличить скорость предоставления критически важных для бизнеса данных, вплоть до режима online, в два раза сократить Time to Market новых банковских аналитических продуктов. Кроме того, использование новой платформы позволит до двух раз сократить сроки подготовки тематических баз данных для бизнеса, в частности значительно ускорить сбор управленческой и обязательной отчетности, а также повысить релевантность предложений банка и эффективность бизнес-подразделения в целом.
Новое решение позволит аналитикам банка быстрее обрабатывать обезличенные данные о пользователях. Прогностическая аналитика, основанная на детальном понимании профиля клиента и его жизненной ситуации, поможет банку ВТБ лучше понимать, какой финансовый продукт и в какой момент имеет смысл рекомендовать конкретному потребителю. Это позволит предвосхищать ожидания клиентов, вовремя фиксировать спад интереса к тому или иному банковскому продукту, и в нужный момент выходить на рынок с новым предложением.
"В рамках реализации стратегии цифровой трансформации банк ВТБ продолжает наращивать импортонезависимую инфраструктуру банка. Мы проводим миграцию данных на отечественное решение Arenadata и многократно увеличиваем их доступность для бизнеса. Это позволит легко масштабироваться и гибко менять ИТ-ландшафт, исходя из текущих потребностей бизнеса. Уверен, что переход на новую платформу хранения данных российской разработки поможет обеспечить ВТБ полную свободу дальнейшего цифрового развития", - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводятся в сообщении.
Проект миграции системы подготовки обязательной отчётности ВТБ на российское решение Arenadata DB стал победителем национальной премии в области ИТ - "Проект года" Global CIO.
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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ВТБТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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