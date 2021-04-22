https://ria.ru/20210422/pixar-1729424841.html

Студия Pixar сняла приквел анимационного фильма "Душа"

Студия Pixar сняла приквел анимационного фильма "Душа"

Студия Pixar сняла приквел номинированной в этом году на Оскар анимационной картины "Душа", сообщает Deadline. Короткометражная лента получила название "22 vs... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:02

2021-04-22T17:02

2021-04-22T17:02

оскар (премия)

культура

кино и сериалы

pixar

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Студия Pixar сняла приквел номинированной в этом году на Оскар анимационной картины "Душа", сообщает Deadline. Короткометражная лента получила название "22 vs. Earth" ("22 против Земли").Премьера оригинального фильма состоялась в октябре 2020 года, в российский прокат проект вышел в январе 2021 и получил высокие оценки зрителей и критиков.Школьный учитель музыки Джо Гарднер после смерти попал в "Великое До" — мир, где обитают еще не рожденные души, и стал наставником для одной из них. Воспитанница по имени 22 ни за что на свете не собиралась отправляться из преджизни на Землю. Приквел расскажет о буднях 22 до встречи с Джо. Строптивая душа нашла единомышленников и выступила против правил "Великого До". Впрочем, их восстание должно обернуться откровением о смысле жизни.Приквел "Души" выйдет на Disney+ 30 апреля.

https://ria.ru/20210422/kino-1729319396.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оскар (премия), кино и сериалы, pixar