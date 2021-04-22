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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/pixar-1729424841.html
Студия Pixar сняла приквел анимационного фильма "Душа"
Студия Pixar сняла приквел анимационного фильма "Душа"
Студия Pixar сняла приквел номинированной в этом году на Оскар анимационной картины "Душа", сообщает Deadline. Короткометражная лента получила название "22 vs... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:02
2021-04-22T17:02
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культура
кино и сериалы
pixar
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Студия Pixar сняла приквел номинированной в этом году на Оскар анимационной картины "Душа", сообщает Deadline. Короткометражная лента получила название "22 vs. Earth" ("22 против Земли").Премьера оригинального фильма состоялась в октябре 2020 года, в российский прокат проект вышел в январе 2021 и получил высокие оценки зрителей и критиков.Школьный учитель музыки Джо Гарднер после смерти попал в "Великое До" — мир, где обитают еще не рожденные души, и стал наставником для одной из них. Воспитанница по имени 22 ни за что на свете не собиралась отправляться из преджизни на Землю. Приквел расскажет о буднях 22 до встречи с Джо. Строптивая душа нашла единомышленников и выступила против правил "Великого До". Впрочем, их восстание должно обернуться откровением о смысле жизни.Приквел "Души" выйдет на Disney+ 30 апреля.
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оскар (премия), кино и сериалы, pixar

Студия Pixar сняла приквел анимационного фильма "Душа"

17:02 22.04.2021
 
© Disney Россия/YouTubeКадр трейлера фильма "Душа"
Кадр трейлера фильма Душа - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Disney Россия/YouTube
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Студия Pixar сняла приквел номинированной в этом году на Оскар анимационной картины "Душа", сообщает Deadline. Короткометражная лента получила название "22 vs. Earth" ("22 против Земли").
Премьера оригинального фильма состоялась в октябре 2020 года, в российский прокат проект вышел в январе 2021 и получил высокие оценки зрителей и критиков.
Школьный учитель музыки Джо Гарднер после смерти попал в "Великое До" — мир, где обитают еще не рожденные души, и стал наставником для одной из них. Воспитанница по имени 22 ни за что на свете не собиралась отправляться из преджизни на Землю.
Приквел расскажет о буднях 22 до встречи с Джо. Строптивая душа нашла единомышленников и выступила против правил "Великого До". Впрочем, их восстание должно обернуться откровением о смысле жизни.

"Работая над полнометражной лентой, мы часто рассуждали о том, почему новая душа не хочет жить на Земле, но эта тема, по большому счету, на вписывалась в фильм, — говорит режиссер приквела Кевин Нолтинг. — "22 vs. Earth" предоставила нам шанс попытаться понять, почему 22 так цинична".

Приквел "Души" выйдет на Disney+ 30 апреля.
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