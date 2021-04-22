https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html

Ученые описали смертельно опасные стили питания

Ученые описали смертельно опасные стили питания

Британские ученые проанализировали связь определенных продуктов с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. В список смертельно опасных... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:00

2021-04-22T02:00

2021-04-22T02:00

наука

здоровье

оксфордский университет

великобритания

питание

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Британские ученые проанализировали связь определенных продуктов с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. В список смертельно опасных продуктов попали шоколад и прочие сладости, масло и белый хлеб, а также сладкие напитки и джемы. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.Чтобы изучить влияние диеты на риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, ученые из Оксфордского университета совместно с коллегами из Австралии и Китая проанализировали данные из британского биобанка UK Biobank — долгосрочного исследования, изучавшего вклад генетической предрасположенности и воздействия окружающей среды, включая питание, к развитию определенных заболеваний.Всего для анализа были отобраны 116 806 взрослых граждан Великобритании возрастом от 37 до 73 лет, которые впервые приняли участие в исследовании в период с 2006 по 2010 год и по которым есть данные регистрации госпитализаций и смертей до 2017 и 2020 годов соответственно. Авторы связали частоту заболеваний и смертей с диетой, которой придерживались участники, и определили два распространенных стиля питания, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смертности. Для одного из них характерно большое количество шоколада и других кондитерских изделий, масла и белого хлеба с небольшой долей свежих фруктов и овощей. Второму свойственно высокое содержание сладких безалкогольных напитков, фруктового сока и джемов, шоколада, конфет, сахара, немного масла и сыра.Среди приверженцев первой диеты, были в основном мужчины моложе 60 лет, которые к тому же курили, не занимались спортом и часто страдали ожирением или гипертонией. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у них оказался выше, чем у людей старше 60 лет, без избыточного веса или ожирения и питающихся более здоровой пищей.Второго стиля питания придерживались в основном женщины. Несмотря на то, что большинство из них не курили и были физически активными, у многих из них авторы отмечают повышенный уровень холестерина, избыточный вес, диабет и гипертонию."Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смерти и инвалидности в Великобритании, и главная причина этого — неправильное питание, — приводятся в пресс-релизе издательства Springer Nature слова руководителя исследования Кармен Пьернас (Carmen Piernas), сотрудницы департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета. — Большинство диетических рекомендаций основаны на питательных веществах, содержащихся в продуктах, а не на самих продуктах, и это может сбивать с толку людей. Наши результаты помогают определить конкретные продукты и напитки, которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности".Авторы надеются, что их результаты помогут разработать рекомендаций по питанию, основанных на пищевых продуктах, которые помогут людям питаться правильнее и снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые также отмечают, что наблюдательный характер их исследования не позволяет делать выводы о причинно-следственной связи между диетой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью.

https://ria.ru/20210420/dementsiya-1729117112.html

https://ria.ru/20210312/zhiry-1600969572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, оксфордский университет, великобритания, питание